Auf diese Weise erfuhr Laura Mania von ihrer Schwangerschaft

Laura Mania ist bereits am Anfang des dritten Trimesters ihrer Schwangerschaft. Eher selten gibt der Realitystar Einblicke in seinen Alltag als werdende Mama – jetzt stellt sich die Beauty aber den Fragen ihrer Fans und verrät in ihrer Instagram-Story unter anderem, wie sie bemerkt hat, dass sie ein Baby erwartet. "Ich habe nicht 'gemerkt' dass ich schwanger bin. Ich habe euch ja mal erzählt, dass ich nicht mehr hormonell verhütet habe", erklärt sie. Zu diesem Zeitpunkt habe sie bereits seit einem Jahr regelmäßig Schwangerschaftstests gemacht: "Um sicherzugehen, dass nichts passiert ist." So auch, als ihre Periode einen Tag überfällig war.

"Ich muss sagen, dass meine Periode immer auf den Tag genau gekommen ist – sogar fast auf die Uhrzeit genau", verrät die Ex On The Beach-Bekanntheit. Ihre Vermutung bestätigte sich direkt: "Dann habe ich meinen routinemäßigen Schwangerschaftstest gemacht und der war nach zehn Sekunden positiv. Das hätte man gar nicht abstreiten können." Anschließend habe sie sich direkt um einen Termin beim Frauenarzt gekümmert – zwei Wochen später habe der Laura dann bestätigt, in der neunten Woche schwanger zu sein.

Eine große Veränderung im Leben der Influencerin. Mit dem Vater ihres zukünftigen Babys war sie zu diesem Zeitpunkt noch kein ganzes Jahr zusammen – die Vorfreude auf den gemeinsamen Nachwuchs ist trotzdem sehr groß. "Was mit Liebe gemacht ist, ist gut gemacht", kommentierte sie das emotionale Video, in dem sie vergangenen Juli die frohe Botschaft öffentlich teilte. Davor hatte sie sich eine ganze Weile von Instagram zurückgezogen. "Ich fühle mich nach dieser langen Zeit des Nachdenkens nun endlich bereit, auch diesen sehr privaten und emotionalen Part meines Lebens mit euch zu teilen", äußerte sie sich zu ihrer Social-Media-Pause.

Instagram / lauralmania Laura Mania, Realitystar

Instagram / lauralmania Laura Mania mit ihrem Freund

