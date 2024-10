Catwalk auf Victoria's-Secret-Show: Tyra Banks bekommt Hate

Tyra Banks (50) bekommt sieht sich derzeit viel Kritik ausgesetzt – und das ausgerechnet wegen ihres Auftritts bei der großen Victoria's Secret-Show 2024. Die einstige America's Next Topmodel-Jurorin beendete die Show in einem schwarz-silbernen Outfit, doch weder ihr Walk noch ihr Look konnten die Zuschauer überzeugen. "Ich bin nicht begeistert. Was für ein schludriger Gang", lautet beispielsweise ein Kommentar auf Instagram – viele andere Nutzer merken zudem an, dass Tyras Körper sich verändert hat. Das stößt ihnen übel auf, da das Model vor vielen Jahren andere Models wegen dessen Bodys kritisierte: "In den 90ern hätte sie Mädels mit so einem Körper zerrissen", betont ein Nutzer.

"Sie schuldet einer ganzen Generation von jungen Frauen eine Entschuldigung" und "Ich frage mich, ob sie heute darüber nachdenkt, wie sie Frauen vor 20 Jahren kritisiert hat", heißt es weiter. Die Fans nehmen es Tyra also übel, dass sie sich damals über die Körper junger Frauen aufgeregt hat und derzeit selbst nicht mehr dem Ideal von einst entspricht. In einem früheren Interview zeigte sich die heute 50-Jährige jedoch bereits verletzlich – und präsentierte damit ihre weiche Seite.

Im Rahmen der Berlin Fashion Week erklärte Tyra in Anwesenheit von Promiflash, dass auch sie Selbstzweifel habe: "Als Model ist man auf eine Kamera trainiert, da weiß ich genau, was zu tun ist. Bei hundert Kameras denke ich ständig, dass ja jetzt 99 schlimme Fotos entstehen und nur ein gutes." Seit über 30 Jahren ist die US-Amerikanerin nun schon im Business – mit 16 Jahren unterschrieb sie ihren ersten Modelvertrag.

Getty Images Tyra Banks bei der Victoria's-Secret-Show 1998

Getty Images Tyra Banks im August 2022

