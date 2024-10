Das ist der "Das große Promi-Büßen"-Cast der neuen Staffel

Das Warten hat bald ein Ende: In wenigen Wochen startet eine neue Staffel Das große Promi-Büßen. Nun steht auch endlich offiziell fest, wer dieses Mal mitmischt. Vor allem die Vater-Sohn-Konstellation um Thorsten Legat (55) und Nico Legat (26) wird sicherlich für eine interessante Mischung sorgen. Aber auch zahlreiche weitere Realitystars oder Bekanntheiten aus den Shows DSDS und Germany's Next Topmodel sind mit von der Partie. Erfahrt jetzt im Promiflash-Video, wer sich in das Camp wagt.

