Dieses Schmuckstück widmet Hailey Bieber ihrem Söhnchen Jack

Hailey Bieber (27) hat ihrer Fangemeinde erneut einen liebevollen Einblick in ihr Familienleben gegeben. Vor wenigen Tagen teilte das Model und Gründerin der Hautpflegemarke Rhode ein Video auf TikTok, in dem sie ihre morgendliche Routine präsentiert. Dabei fiel ein neues goldenes Armband an ihrem Handgelenk auf, auf dem der Name ihres neugeborenen Sohnes Jack Blues in gotischer Schrift eingraviert ist. Das elegante Schmuckstück sitzt zwischen einer goldenen Uhr und einem weiteren Armband und symbolisiert die tiefe Verbundenheit zu ihrem Baby.

Der goldene Armreif stammt von der Schmuckmarke HIE Hawaii und kostet umgerechnet knapp 4.600 Euro. Laut Hersteller steht das Design für Perfektion, Licht und Leben. Hailey kombinierte das Armband mit weiteren goldenen Accessoires und setzte damit ein stilvolles Statement. Bereits zuvor hatte sie auf Instagram eine diamantbesetzte Halskette mit den Initialen "JBB" für Jack Blues Bieber gezeigt. Neben dem Armband und der Kette trägt sie auch einen Ring mit der Aufschrift "Mom". Ihr Ehemann Justin Bieber (30) zeigt ebenfalls stolz seine Vaterfreuden: Er wurde mit einer Baseballkappe gesehen, auf der der Name ihres Sohnes in blauer Schrift eingestickt ist. Die beiden scheinen ihr Elternsein in vollen Zügen zu genießen und lassen die Welt an ihrem Glück teilhaben.

Hailey hatte bereits kurz nach der Geburt von Jack Blues die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als sie beinahe wieder ihre alte Körperform zurückerlangte. In ihrer Instagram-Story präsentierte die Unternehmerin stolz einen flachen Bauch, der kaum vermuten ließ, dass sie erst vor wenigen Wochen ein Kind zur Welt gebracht hatte. Ihre Fans staunten nicht schlecht, als das Model ein kurzes graues Strickjäckchen trug, das ihre schlanke Silhouette betonte.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / haileybieber Hailey Bieber trägt in einer Instagram-Story zwei Halsketten als Widmung an Jack Blues Blieber

