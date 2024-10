Sieben Wochen nach Geburt: Hailey Bieber zeigt flachen Bauch

Im August erblickte das erste Kind von Hailey Bieber (27) das Licht der Welt. Nur sieben Wochen nach der Geburt des kleinen Jack Blues Bieber scheint die Unternehmerin beinahe wieder ihre alte Körperform zurückzuhaben. Auf einem Foto, das die Frau von Justin Bieber (30) in ihrer Instagram-Story teilt, fällt nämlich auf: Haileys Bauch ist wieder nahezu im selben Zustand wie vor der Geburt! Auf dem Schnappschuss trägt die frischgebackene Mama ein kurzes graues Strickjäckchen, das einen Blick auf ihre Körpermitte gewährt.

An ihre Zeit mit Babybauch denkt Hailey aber trotzdem sehr gerne zurück. Denn vor wenigen Tagen teilte das Model einen niedlichen Rückblick aus ihrer Schwangerschaftszeit. Im Netz erfreute sie ihre Fans mit einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der ihr Bäuchlein gekonnt in Szene gesetzt wurde. "Heute schwelge ich in Erinnerungen an meinen Bauch", schrieb die 27-Jährige zu einem Schnappschuss, auf dem sie auf einem Hocker sitzt und eine Blüte vor ihr linkes Auge hält.

Hailey und Justin verkündeten die Geburt ihres Sohnes mit einem niedlichen Schnappschuss in den sozialen Medien. Der stolze Papa teilte dazu ein Foto, auf dem ein kleiner Babyfuß zu sehen war, der liebevoll von Mama Hailey gestreichelt wurde. "Willkommen zu Hause", schrieb der "Baby"-Interpret dazu und gab im gleichen Atemzug erstmals den Namen des neuen Erdbewohners bekannt.

Hailey Bieber, Model

Model Hailey Bieber mit Jack Blues Bieber

