Erzwingt "Bauer sucht Frau"-Jenny Komplimente von Sweer?

Harmoniert es bei Bauer sucht Frau zwischen Jenny und Sweer? In der aktuellen Folge möchte die Pferdewirtin ein wenig Gartenarbeit mit ihrem Auserwählten verrichten – gemeinsam pflanzen sie bunte Blumen in Töpfe und schmücken damit das Tor zu ihrem Ponyhof in der Nähe von Dortmund. Während der Arbeit lässt sie durchblicken, was ihr in der Hofwoche bislang fehlt. "Sagst du mir auch mal, sehe ich gut aus?", fragt Jenny auffordernd und muss ihrem Gast ein paar liebe Worte geradezu aus der Nase ziehen. "Ich hab festgestellt, Sweer ist jetzt nicht so der Typ, der leicht Komplimente gibt", gibt die 58-Jährige später im Interview zu bedenken.

Wenn der Ostfriese jedoch ein Kompliment verteile, so Jennys Einschätzung, dann meine er es auch wirklich ernst. Tatsächlich wirken Sweers Aussagen auf den ersten Blick oft etwas direkt und grob. Der 63-Jährige gibt offen und ehrlich zu: "Mit Flirten kenne ich mich nicht aus." Im Interview gesteht er jedoch mit einem Lächeln auf den Lippen, dass es ihm ganz egal sei, welche Aufgabe er verrichten soll – mit Jenny an seiner Seite mache ihm alles Spaß.

Ob es zwischen den beiden Kandidaten noch funken wird, bleibt abzuwarten. Bislang fielen die beiden eher durch ihre Unterschiede auf – so auch in Folge zwei, als Jenny ihren Sweer für die fleischfreie Küche begeistern wollte. Doch von Kichererbsensalat und Hummus konnte sie ihn nicht wirklich überzeugen. Er erklärte: "Schmeckt nicht unbedingt schlecht, aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig."

