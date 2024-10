Unüblich: "Bauer sucht Frau"-Jenny serviert veganes Essen

Ein altes Sprichwort besagt: "Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht." Jenny von Bauer sucht Frau bricht diesen Leitsatz auf und serviert in der zweiten Folge der Kuppelshow kurzerhand veganes Essen. Für ihren Auserwählten Sweer und sich gibt es also neben dem kalten Sekt Kichererbsensalat und Hummus. "Ich bin mal gespannt, ob er das kennt und wie es ihm schmeckt", meint Jenny gespannt. Die Pferdewirtin "hat es nämlich nicht so mit Fleisch", wie sie erklärt. "Sagen wir es mal so, ich bin kein Vegetarier", stellt Sweer klar.

Über Kichererbsen weiß Sweer bisher noch nicht allzu viel, wie er im Einzelinterview verrät. Sein Fazit fällt allerdings nicht so schlecht aus, wie vorerst wahrscheinlich gedacht. Nach ein, zwei Probebissen kommt Jennys Hofherr zum Ergebnis: "Schmeckt nicht unbedingt schlecht, aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig." Jenny erklärt Sweer, sie lege viel Wert auf eine gesunde Ernährung. "Er nimmt vieles an und hat Lust auf neue Sachen, das finde ich gut", kommentiert die Pferdeliebhaberin das erste gemeinsame Essen.

Schon beim Scheunenfest konnte Sweer Jenny imponieren. Die beiden verbindet vor allem die gemeinsame Leidenschaft für Pferde und die Landwirtschaft. Nachdem Jenny ihre Entscheidung verkündet hatte, freute sich Sweer im Anschluss besonders: "Ich freu mich sehr, dass ich mit darf und bin ganz gespannt, was da auf mich zukommt."

RTL Sweer und Jenny von "Bauer sucht Frau", 2024

RTL / Stefan Gregorowius Sweer und Jenny von "Bauer sucht Frau", 2024

