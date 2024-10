Es wird immer ernster: Wer soll heute bei Promi BB fliegen?

Aktuell läuft wieder Promi Big Brother. Zum zwölften Mal sind Stars und Sternchen in den berühmten TV-Container gezogen, um sich rund um die Uhr vom großen Bruder überwachen zu lassen. Verena Kerth (43), Bea Peters (42) und Sinan Movez (19) mussten in den vergangenen Folgen bereits die Heimreise antreten. Heute Abend steht der nächste Exit in der beliebten Realityshow an. Welchen prominenten Bewohner wird es diesmal treffen?

Im Rennen um das satte Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro sind unter anderem noch Fußballspieler Max Kruse (36), Schauspielerin Mimi Fiedler (49) und Ex-Berlin – Tag & Nacht-Darsteller Matze Höhn (28). Ex-DSDS-Teilnehmer Daniel Lopes (47), Reality-TV-Sternchen Cecilia Asoro (28) und Schauspieler Jochen Horst (63) kämpfen ebenfalls weiter um den Sieg und geben dafür jegliche Privatsphäre auf.

Hinzu kommen die Wildcard-Gewinnerin und Influencerin Sarah Wagner (28) sowie Alida Kurras (47), die die normale Big Brother-Version im Jahr 2000 als Siegerin verlassen hat. Damit aber noch nicht genug: Besonders eine Dreier-Konstellation dürfte die Zuschauer in diesem Jahr interessieren – Realitystar Mike Heiter (32) bekommt im TV-Container nicht nur Gesellschaft von seiner Freundin Leyla Lahouar (28), sondern auch von seiner Ex-Partnerin Elena Miras (32), mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Stimmt jetzt unten ab, welcher Promi beim heutigen Exit fliegen soll!

Joyn Matze Höhn, Mike Heiter, Max Kruse und Daniel Lopes bei "Promi Big Brother"

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, Mike Heiter und Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

