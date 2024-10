So geht es Verena Kerth nach ihrem "Promi Big Brother"-Exit

Als erste Promi Big Brother-Kandidatin musste Verena Kerth (43) vor zwei Tagen den berühmt-berüchtigten Container verlassen. Im Promiflash-Interview zeigt sich die Moderatorin aber nicht sonderlich enttäuscht und verrät sogar, dass sie mit ihrem Auszug gerechnet hat: "Ich bin ja immer der Meinung: Entweder Erste werden oder Letzte! So ein Mittelding ist einfach nix für mich. Tatsächlich hatte ich schon vor zwei Tagen so ein mulmiges Gefühl und habe meine Sachen eingepackt." Ihre Mitbewohnerinnen Sarah Wagner (28) und Alida Kurras (47) konnten Verenas Reaktion nicht verstehen und baten sie, ihre Sachen wieder auszupacken. "Aber irgendwie hat mich mein Gefühl dann doch nicht getäuscht", so Verena.

Die 43-Jährige selbst hat nun keine Chance mehr auf den Sieg, im Promiflash-Interview plaudert sie aber aus, wer ihre Favoriten für das Siegertreppchen sind: Alida und Daniel (47)! "Mich für einen von beiden zu entscheiden, würde mir sehr schwerfallen. Sie sind mir beide wirklich wahnsinnig ans Herz gewachsen. Daniel kenne ich schon sehr lange. [...] Alida kenne ich auch von früher, aber nicht so close. Im Container haben wir viel Zeit miteinander verbracht", verrät Verena. Dennoch räumt sie ein: "Das habe ich auch mit Jochen (63) und Mimi (49) und den anderen. Daher gönne ich es jedem, der jetzt noch eine Woche durchhält. Die zehn Tage allein waren schon eine sehr große Herausforderung. Nicht nur von den sanitären Verhältnissen oder essenstechnisch oder Schlafmangel – sondern auch, dass diese vielen, wahnsinnig verschiedenen Charaktere so eng zusammen leben."

Verena war die erste Teilnehmerin, die "Promi Big Brother" verlassen musste – dennoch gewährte die TV-Bekanntheit so einige pikante Einblicke in ihr Privatleben und berichtete unter anderem von einer feuchtfröhlichen Partynacht mit Fußballer Cristiano Ronaldo (39). "Sein Security wollte, dass meine Freundin und ich mit in seine Villa kommen. Er hatte dann einen Zweihunderteuroschein, auf den sollte ich meine Nummer schreiben", erinnerte sich Verena. Dieser Bitte kam die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin zwar nicht nach, dennoch verbrachten sie, der Kicker, dessen Bodyguard und eine Freundin von Verena eine Partynacht in einem Klub.

Joyn / Benedikt Müller Verena Kerth, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

Joyn Daniel Lopes, Leyla Lahouar, Mike Heiter und Verena Kerth bei "Promi Big Brother" 2024

