Hat Gina-Maria Schumacher Nachnamen ihres Mannes angenommen?

Seit wenigen Wochen ist Gina-Maria Schumacher (27) unter der Haube – und zwar mit ihrem langjährigen Partner Iain. Auf Facebook gibt es nun eine kleine Überraschung: Ganz heimlich legt Michael Schumachers (55) Tochter den Nachnamen ihres berühmten Vaters ab und trägt dafür den ihres Ehemanns: Bethke. Ob sie ihren Geburtsnamen auch offiziell abgelegt hat und nicht nur auf Social Media? Diese Frage lässt die Reitsportlerin bisher noch offen.

Aktuell kann Gina-Maria wohl kaum glücklicher sein. Aber nicht nur die 27-Jährige, auch ihre Familie freut sich über das Liebesglück der Pferdeliebhaberin. Ihr jüngerer Bruder Mick Schumacher (25) gratulierte seiner Schwester beispielsweise auf Instagram, indem er ein Foto des Brautpaars in seiner Story teilte. Den Schnappschuss kommentierte er zudem mit den liebevollen Worten: "Ich bin so glücklich für euch beide." Außerdem stimmte David Schumacher (22) mit ein und schrieb: "Glückwunsch an euch beide. Ich wünsche euch das Beste für die Zukunft. Genießt euren Tag."

Mit ihrem Iain geht Gina-Maria schon seit rund sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Die beiden lernten sich damals auf einem Reiterhof kennen – und lieben. Vor wenigen Jahren ging es für das Paar in die Vereinigten Staaten nach Texas. Dort wohnen sie auf ihrer eigenen Ranch, um ihrer gemeinsamen Leidenschaft, dem Pferdesport, nachzugehen. Denn nicht nur Gina-Maria ist eine passionierte Reiterin, auch Iains Herz schlägt für die sanftmütigen Vierbeiner.

Instagram / gina_schumacher Mick Schumacher, Gina Schumacher und Michael Schumacher

Instagram / gina_schumacher Gina-Maria Schumacher mit ihrem Freund Iain Bethke

