Er tritt in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern – und seiner Schwester! Levon Thurman-Hawke (18) – der Sohn von Uma Thurman (50) und Ethan Hawke (49) – hat einen Schauspieljob ergattert. Zum ersten Mal war der Promispross zwar schon vor zwei Jahren in dem Kurzfilm "Blackout" als Darsteller tätig, danach wurde es aber ruhig. Nun wurde er erneut bei Dreharbeiten gesichtet: Gemeinsam mit seiner Schwester Maya Hawke (22) befindet sich Levon zurzeit am Set der Kult-Horrorserie Stranger Things.

Welche Figur der 18-Jährige in der vierten Staffel darstellen wird, ist laut Daily Mail noch unbekannt. Am 21. Oktober waren allerdings Bilder im Netz aufgetaucht, die Levon im Kostüm seiner Rolle zeigen. Sein Look scheint stark an Glamrock-Stars der 80er-Jahre angelehnt zu sein. So lässt sich zumindest vermuten, dass der Mime – mit seinen roten Haaren, dick aufgetragenem Mascara und Sicherheitsnadeln in den Kleidern – einen eher rebellischen Teenager spielen wird.

Für Levon könnte sein Mitwirken in der Serie den endgültigen Durchbruch als Schauspieler bedeuten. Denn "Stranger Things" gilt als erfolgreichste Produktion der Streaming-Plattform Netflix. Die letzte Staffel der Horrorreihe sahen stolze 64 Millionen Haushalte innerhalb der ersten vier Wochen nach Veröffentlichung. Zum offiziellen Starttermin der vierten Staffel sind noch keine weiteren Details bekannt.

Getty Images Levon Thurman-Hawke mit seinem Vater Ethan Hawke bei den Filmfestspielen in Venedig 2017

Getty Images Levon Thurman-Hawke bei einer Fashionshow in Paris 2020

Getty Images Levon Thurman-Hawke bei einer Fashionshow in New York 2019

