Mit Mikes Ex bei Promi BB: Sinan hat Mitgefühl für Leyla

Sinan Movez (19) musste als dritter Star den Promi Big Brother-Container verlassen. Nach seinem Exit steht er Promiflash Rede und Antwort – besonders über seine Vertraute im Container, Leyla Lahouar (28), hat der TikTok-Star eine Menge zu sagen. "Leyla hat mir schon leidgetan", erzählt Sinan. Immerhin müsse sie die Zeit in der Show nicht nur mit ihrem Freund Mike Heiter (32), sondern auch mit seiner Ex-Freundin Elena Miras (32) verbringen. "Sie hat mir auch gesagt, dass sie die ganze Zeit schluckt und sie kurz davor ist auszurasten und auszuticken. Sie unterstützt Mike, [...] aber ich glaube, da könnte es auf jeden Fall noch krachen", prophezeit der Social-Media-Star.

Für Sinan waren Leyla und Mike wichtige Bezugspersonen im Container. "Sie sind wirklich beide Engel, die ich sehr gern habe", betont er gegenüber Promiflash. Mit dem einstigen Bachelor-Girl hat sich der Influencer auch direkt für die Zeit nach der Show verabredet – die beiden wollen zusammen einen Döner essen gehen. "Ich denke, das wird zustande kommen", ist er sich sicher und fügt hinzu: "Ich freue mich auch auf Montag, auf die Aftershow-Party! Wenn man endlich mal ohne die Kamera reden und sich auskotzen kann."

Das komplizierte Beziehungsdreieck zwischen Mike, Leyla und Elena steht von Anfang an im Fokus der Realityshow. Vor wenigen Tagen konfrontierte die Neue an Mikes Seite ihren Liebsten mit ihren Sorgen, die Zeit im Container könne alte Gefühle wieder aufwärmen. "Deine Gedanken sind wahnsinnig", beteuerte der Realitystar. Zu seiner Freundin durchdringen konnte er damit jedoch nicht. "Ok, dann gehen wir das nächste Mal in eine Show, in der mein Ex-Freund dazukommt. Da wollen wir mal sehen, was du machst. Du kannst das nicht verstehen", schoss Leyla zurück.

Sat.1 Sinan Movez, Mike Heiter, Leyla Lahouar, "Promi Big Brother" im Jahr 2024

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

