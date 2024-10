Nach Anfragenhagel: Christina Hänni klärt Nanny-Wirrwarr auf

Christina (34) und Luca Hänni (30), bekannt als das Traumpaar von Let's Dance, stehen derzeit im Rampenlicht – und das nicht nur wegen ihres beruflichen Erfolgs. Im Juni dieses Jahres wurden sie stolze Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes. Trotz der Freude über den Familienzuwachs sehen sich die beiden Stars nun mit einer Welle der Kritik konfrontiert. Grund dafür ist eine Aussage in ihrem Podcast "Don't Worry Be Hänni", die für Verwirrung sorgte. Christina erwähnte scherzhaft, dass das Paar auf der Suche nach einer Nanny sei, was bei den Hörern prompt zu Missverständnissen führte – denn offenbar war die Stelle gar nicht zu besetzen.

Christina stellte daraufhin in ihrer Instagram-Story klar, dass die Berichterstattung des "Hänni sucht Nanny"-Slogans aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Sie und Luca haben bereits Unterstützung durch die Nachbarstochter sowie die Familie, wann immer diese helfen kann. Bei ihrem Aufruf ging es lediglich um jemanden, der "hier und da für eine Stunde, maximal zwei am Tag kommt, wenn ich auch hier bin, damit ich in der Zeit Sachen erledigen kann." Es ist der 34-Jährigen ein Anliegen, die Aussage nun richtigzustellen: "Es hat uns nämlich verletzt, wie das dargestellt wurde."

Luca und Christina lernten sich 2020 bei "Let's Dance" kennen. Obwohl Luca zu dieser Zeit noch mit seiner Ex-Freundin Michèle Affolter liiert war, funkte es offenbar trotzdem. Denn inmitten der Staffel gab er die Trennung von ihr bekannt – und kurz nach dem Ende der Show dann die Beziehung zu Christina. Nach drei gemeinsamen Jahren läuteten bei den Turteltauben im August 2023 die Hochzeitsglocken. Ihr Liebesglück machten Christina und Luca mit der Geburt ihrer Tochter im Juni dieses Jahres perfekt.

Instagram / christina.haenni Christina Hänni und ihre Tochter im August 2024

Getty Images Luca und Christina Hänni im Oktober 2023

