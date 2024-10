Nanny gesucht: Luca Hänni und seine Christina brauchen Hilfe

Erst vier Monate ist es her, dass Luca Hänni (30) und seine Frau Christina (34) Eltern geworden sind. Bisher scheint mit dem Sprössling alles gut zu laufen. Doch die Elternzeit zu zweit soll bald vorbei sein: Wie die beiden in ihrem Podcast "Don't worry be Hänni" verraten, sucht das Pärchen eine Nanny zur Unterstützung. Grund dafür: Luca hat gerade sehr viele Projekte, die für seine Musikkarriere sehr wichtig sind, und auch seine Herzensdame möchte bald zurück in die Arbeitswelt. "Das wäre so cool, wenn das klappen würde," sagt Christina. Als es darum geht, wie es ist, mit Baby von zu Hause aus zu arbeiten, fügt sie hinzu: "Ich merke, langsam wird es echt schwierig."

Denn als "Let's Dance"-Profitänzerin ist es gar nicht so einfach, aus dem eigenen Wohnzimmer heraus zu arbeiten. "Solange das Kind hier ist und ich auch hier bin, komme ich zu nichts", klagt sie im Podcast. Momentan arbeitet sie immer nur, wenn Luca frei hat und zu Hause ist. Sie erklärt: "[Ich] sag: 'Bitte, lass mich ganz schnell an einem Tag alles vorarbeiten und erledigen', bin dann an diesem Tag fix und fertig, kriege gerade alles so unter. Und von daher brauchen wir dringend Hilfe." Dass sie sich an das Muttersein erst mal gewöhnen musste, erzählte sie auch gegenüber der Schweizer Illustrierten. "Es ist auch schwierig, weil man sich in alles neu einfinden muss", meinte sie kürzlich.

Für Luca und Christina begann die Beziehung am Arbeitsplatz – sie lernten sich 2020 bei "Let's Dance" kennen. Damals war Luca noch mit seiner damaligen Freundin Michèle Affolter liiert, doch im Laufe der Staffel gaben die beiden die Trennung bekannt. Christina und der Sänger belegten bei "Let's Dance" den dritten Platz, verneinten ihre Romanze jedoch noch bis nach der Show. Nach drei Jahren Beziehung gaben sie sich im August 2023 bei einer intimen Trauung in Italien das Jawort.

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni, Sänger

Getty Images Luca und Christina Hänni im Oktober 2023

