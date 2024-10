Nach Schocknachricht: Fans nehmen von Liam Payne Abschied

Die Musikwelt befindet sich in tiefer Trauer: Der One Direction-Star Liam Payne (✝31) verstarb am Mittwochabend überraschend. Wie unter anderem TMZ berichtet, soll der Musiker aus dem dritten Stock eines Hotels in Argentinien gefallen und dabei tödlich verunglückt sein. Nur wenige Minuten nach Bekanntwerden der schrecklichen Nachrichten nehmen zahlreiche Fans im Netz von Liam Abschied. "Ruhe in Frieden" oder "Du warst ein Teil unserer Kindheit. Du bist zu früh von uns gegangen", trauern unzählige Instagram-Nutzer um ihr Idol.

Viele Fans können die Neuigkeiten über Liams Ableben noch gar nicht glauben. "Ich kann es nicht fassen. Das darf nicht wahr sein" oder "Liam, ich kann es nicht glauben, wir werden dich so sehr vermissen", bringen zahlreiche Fans ihren Schock zum Ausdruck. Kommentare von Nutzern aus aller Welt lassen sich unter Liams jüngsten Beiträgen finden. Ob aus Spanien, Portugal, den USA, oder Deutschland – seine Community ist bestürzt über die tragischen Nachrichten.

Liam wurde als Mitglieder der erfolgreichen Boyband One Direction zu einem internationalen Star. Die Gruppe, die im Jahr 2010 in der Castingshow The X Factor gegründet wurde, bestand neben ihm aus Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32), Zayn Malik (31) und Niall Horan (31). Gemeinsam erzielten sie mehrere Nummer-eins-Hits wie "Story Of My Life" und verkauften weltweit über 70 Millionen Singles. Im Jahr 2015 trennte sich die Boy-Group. Die Jungs blieben aber auch unabhängig voneinander weiterhin der Musik treu.

Getty Images Liam Payne, Sänger

Getty Images Die Boyband One Direction im Dezember 2012

