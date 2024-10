Nach Verhaftung: P. Diddy teilt Geburtstagsgrüße für Tochter

Inmitten des Skandals rund um seine Person meldet sich P. Diddy (54) auf seinem Social-Media-Kanal. Seine Intention ist es aber nicht etwa, sich zu seinem Fall zu äußern. Der Rapper postete vor wenigen Stunden eine Bilderreihe auf Instagram mit verschiedenen niedlichen Aufnahmen seiner kleinen Tochter Love und gratuliert ihr zu ihrem zweiten Geburtstag. Darunter auch Aufnahmen, die Diddy zusammen mit dem Kleinkind zeigen. "Alles Gute zum Geburtstag Love, dein Papa liebt dich", schreibt er unter den Beitrag.

Die Kommentarfunktion hat der 54-Jährige deaktiviert. Von knapp 300.000 Menschen bekommt er für seinen Post einen Daumen nach oben. Bei rund 20 Millionen Nutzern, die dem Profil folgen eine bedeutend niedrige Zahl – hinsichtlich der aktuellen Ereignisse aber wohl kein Wunder. Erst Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass erneut Anklage gegen den Musikproduzenten erhoben wird. Laut diversen Medienberichten wurden sechs neue Klagen eingereicht. Darunter vier von Männern, die dem Familienvater schlimme sexuelle Übergriffe vorwerfen. Die mutmaßlichen Opfer werden von Tony Buzbee vertreten, einem texanischen Anwalt, der sich bereits der Fälle von über 100 weiteren angeblichen Opfern Diddys angenommen hat.

Sean John Combs, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, sitzt derzeit in Untersuchungshaft in Brooklyn. Ihm wird unter anderem sexueller Missbrauch, Sexhandel und organisiertes Verbrechen vorgeworfen. Schon fast ein Jahr ist es her, dass der Skandal um Diddy ins Rollen kam. Damals wurde er zunächst von seiner Ex Cassie Ventura (38) wegen Gewalt und Missbrauch verklagt. Als dies an die Öffentlichkeit gelangte, löste es eine Welle von vermeintlichen Opfern aus, die ihre Stimme gegen den "Bad Boy For Life"-Interpreten erhoben. Vor wenigen Tagen stellte er sich den Vorwürfen erstmals vor Gericht. Trotz der grausamen Anschuldigungen steht seine Familie hinter dem US-Amerikaner. Am ersten Prozesstag erschienen neben seiner Mutter auch sechs seiner sieben Kinder im Gerichtssaal in New York City.

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images Rapper P. Diddy im Jahr 2008

