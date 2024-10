Priyanka Chopra verrät Geheimnisse ihres Selbstbewusstseins

Priyanka Chopra (42) ist für ihren unverwechselbaren Stil und ihre makellose Eleganz bekannt, die sie stets auf den roten Teppichen dieser Welt präsentiert. Ist ihr strahlendes Äußeres das Geheimnis ihres Selbstbewusstseins? Beim "Good Stuff Social Club" verriet sie laut People jetzt vor zahlreichen begeisterten Teilnehmerinnen ihre persönlichen Geheimtipps zur Entwicklung von Selbstvertrauen. So betonte die Schauspielerin, dass Selbstvertrauen eine erlernbare Fähigkeit sei – und sie freue sich darauf, diese Reise gemeinsam mit anderen Frauen anzutreten. Kürzlich hat die 42-Jährige nämlich auf einer Veranstaltung in Chicago ihre Zusammenarbeit mit dem "Accelerator"-Programm von Marshalls bekanntgegeben, durch das 40 Frauen nicht nur ein Stipendium in Höhe von 5.000 Dollar erhalten, sondern auch ein einjähriges Mentoring und Peer-Coaching.

Außerdem verriet Priyanka, dass sie in den letzten Jahren viel über Veränderung gelernt habe. Früher glaubte sie beispielsweise, dass "mehr mehr ist" und dass sie es als "Y2K-Mädchen" liebte, alles auf einmal zu tragen. Nun kenne die ehemalige Miss World aber die Bedeutung von Einfachheit: "Weniger ist mehr", ein Mantra, das sie von einigen "der besten Stylisten der Welt" gelernt hat. Vor allem in ihrer Freizeit setzt sie daher auf bequeme Kleidung und vermeidet den Druck, sich perfekt zu stylen. Sie fördert zudem Nachhaltigkeit, indem sie gebrauchte Kleidung an Freunde und Familie weitergibt – dafür hat sie in ihrem Kleiderschrank ein Fach eingerichtet, dass sie "Pass Me On"-Regal nennt.

Allgemein ist die 42-Jährige dafür bekannt, ein äußerst familienbezogener und bodenständiger Mensch zu sein, der enge Beziehungen zu seinen Liebsten pflegt. Seit Dezember 2018 ist sie mit Nick Jonas (32) glücklich verheiratet und hat mit ihm eine gemeinsame Tochter namens Malti. Seit der Geburt der Kleinen im Januar 2022 lässt das Ehepaar kaum eine Gelegenheit aus, ihre Verbundenheit und Liebe öffentlich zu zeigen.

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, August 2024

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti

