Serkan Yavuz fühlt sich wegen Krankenhaus-Rechnung abgezockt

Wenn das eigene Kind mit hohem Fieber ins Krankenhaus muss, ist dies für Eltern – egal, ob Promi oder nicht – ein großer Schock. Doch auf Reality-Star Serkan Yavuz (31) und seine Frau Samira (30) wartete eine weitere böse Überraschung: Für die Behandlung sollten sie stolze 2.900 Euro bezahlen! Und das war noch nicht alles. Laut Serkan sollen die Ärzte das Ehepaar fast dazu gedrängt haben, mit Tochter Nova während ihres Urlaubs auf Mallorca im Krankenhaus zu bleiben.

So berichtet Serkan, dass er und seine Frau wegen des hohen Fiebers von Tochter Nova sowieso schon beunruhigt gewesen seien. Was die beiden jedoch stutzig machte, war das Drängen der Ärzte. Sie wollten das kleine Mädchen unbedingt stationär aufnehmen. In einem Video auf seinem Instagram-Account erklärt Serkan: "Behaltet die da, weil dann kassieren wir auch. Ihr müsst jetzt da bleiben, weil wir müssen gucken und so. Das macht ja einem Angst." Der Reality-Star mutmaßte, dass das Krankenhaus auf Mallorca gewusst habe, dass die Familie privat versichert ist und es deshalb schon eine Masche sei.

Die Familie durfte letzten Endes doch wieder zurück in ihr Hotel, berichtet Serkan weiter. Vorher mussten sie jedoch die Rechnung über 2.900 Euro bezahlen. Zwar bekommen sie das Geld von ihrer privaten Krankenversicherung wieder zurückerstattet, doch Serkan musste erst einmal in Vorkasse gehen. Inzwischen bekommt Tochter Nova ein Antibiotikum und kann bei ihren Eltern in Ruhe gesund werden.

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

Instagram / samirayasminleila, Instagram / samirayasminleila Collage: Tochter Nova mit Serkan und Samira Yavuz

