Großer Diamantring: Sind Saoirse Ronan und ihr Jack verlobt?

Was funkelt denn da an ihrem Finger? Saoirse Ronan ist schon seit einigen Jahren supererfolgreich als Schauspielerin. Ihr Privatleben hält sie aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus – auch wenn es bei ihr bestens läuft: Seit 2018 ist sie mit ihrem "Maria Stuart, Königin von Schottland"-Co-Star Jack Lowden zusammen. Ist nun etwa eine Hochzeit in Planung? Saoirse wurde nämlich mit einem verdächtigen Ring gesichtet!

Paparazzi lichteten das Paar am Sonntag bei einem Spaziergang mit ihrem Hund Fran in London ab. Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, laufen sie ganz entspannt durch die Straßen – bei einem Stopp gibt die 29-Jährige ihrem Schatz liebevoll einen Kuss auf die Wange. Was auf den Fotos aber besonders ins Auge fällt: Saoirse trägt einen ziemlich großen Klunker am Finger! Ob es sich dabei tatsächlich um einen Verlobungsring handelt? Die "Little Women"-Darstellerin äußerte sich bisher nicht selbst dazu.

Erst vor wenigen Monaten hatten Saoirse und Jack einen großen Beziehungsschritt gewagt: Sie hatten sich ein gemeinsames Haus gekauft! Laut dem Medium soll ihre neue Bleibe im Norden Londons rund 2,5 Millionen Pfund (etwa 2,8 Millionen Euro) gekostet haben und über drei Schlafzimmer verfügen.

Anzeige

Getty Images Saoirse Ronan, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Saoirse Ronan und Jack Lowden im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Saoirse Ronan, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de