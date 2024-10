Wegen Elena-Drama: Promi-BB-Leyla bricht in Tränen aus

Leyla Lahouar (28) hat es in der aktuellen Staffel von Promi Big Brother nicht leicht. Sie ist nicht nur zusammen mit ihrem Freund Mike Heiter (32), sondern auch mit seiner Ex-Freundin Elena Miras (32) im Promi-Container eingepfercht. Von der dominanten Art der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin ist Leyla so langsam genervt. "Es ist schon ein bisschen schade, wenn man merkt, dass man so von den Frauen ausgeschlossen wird. Ich weiß, dass Elena mit ihrem Auftreten Leute sehr gut einschüchtern kann und auch beeinflusst. Ich halte mich aus Respekt zu Mike zurück, etwas dazu zu sagen. Das ist für mich alles nicht einfach", erklärt sie unter Tränen im Sprechzimmer.

Und was sagen die Zuschauer? Sie sind im Elena-Drama ganz klar auf Leylas Seite. "Leyla hat die Situation perfekt eingeordnet. Sie hat nicht ein Problem mit Elena, sondern Elena mit ihr", schreibt nicht nur ein Fan auf X. Leylas Frust bekommt auch ihr Freund Mike zu spüren. Die beiden liegen zusammen auf dem Boden. Während Mike noch munter ist, ist die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin kaputt vom Tag. "Du musst dich ja hier nicht mit mir langweilen, wenn du noch wach bleiben willst", entgegnet sie gekränkt und abweisend.

Leyla und Mike lernten sich Anfang des Jahres im Dschungelcamp kennen. In der Wildnis verstanden sich die Realitystars schon sehr gut, doch so richtig funkte es zwischen ihnen erst nach der Show. Wenige Wochen nach ihrer Teilnahme entschieden sie sich, ihrer frischen Liebe eine echte Chance zu geben. Im März bat der 32-Jährige Leyla offiziell darum, seine Freundin zu werden. Dafür mietete der einfache Vater extra ein Hotelzimmer, das er mit zahlreichen Rosen und Luftballons dekorierte. "Sie hat 'Ja' gesagt", schrieb Mike damals überglücklich auf Instagram.

Sat. 1 Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother" 2024

Instagram / laylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars

