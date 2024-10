Zweiter Exit im Sommerhaus: Sind Jakob und Tessa enttäuscht?

Für Tessa Bergmeier (35) und ihren Jakob ist die Zeit im Sommerhaus der Stars vorbei. Da die beiden ebenso wie Theresia Fischer (32) und Stefan Kaiser in der Nominierungszeremonie die meisten Stimmen bekamen, mussten die vier Kandidaten in einem Exit-Game gegeneinander antreten. Theresia und Stefan konnten sich jedoch durchsetzen und besiegelten damit Tessa und Jakobs Exit. Im Interview mit Promiflash verraten das Model und sein Partner nun, ob sie sehr traurig über ihren schnellen Auszug sind. "Natürlich ist es enttäuschend, so früh gehen zu müssen, weil wir gerne länger geblieben wären, um uns zu beweisen und den Tieren weiterhin eine Stimme geben zu können", erklären die überzeugten Veganer und gestehen: "Gleichzeitig war es auch eine Erleichterung, diesem toxischen Umfeld zu entkommen. Der Druck und die ständigen Konflikte waren wirklich belastend."

Auf die Frage, wer ihrer Meinung nach den Sieg am ehesten verdient hätte, antwortet die TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview: "Ich würde sagen, ich gönne es dem Paar, das authentisch bleibt und respektvoll miteinander umgeht. Die neu eingezogenen [Paare] kenne ich noch nicht so gut, aber ich finde sie ganz gut zusammen." Dennoch gebe es für sie ein klares Favoriten-Duo. "Am allermeisten bin ich wirklich Team Emma und Umut. Auch wenn sie sich oft mal in die Haare bekommen und ihre Kämpfe untereinander haben, sind sie für mich die authentischsten und fairsten [Kandidaten]. Umut hat mich so oft in Schutz genommen, und die beiden sind menschlich gesehen einfach top", schwärmt Tessa.

Bereits in den ersten Folgen ging es in der Promi-WG drunter und drüber. Oft stand die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin dabei im Fokus der Aufmerksamkeit. Unter anderem legte sie sich mit Tobias an, Partner von Sarah Kern (55) und Jäger von Beruf. Weil sie ihn als Mörder bezeichnete, erstattete er nach seinem Auszug Anzeige gegen sie. Auch Tessa ließ einen Ausraster von Alessia Herren (22) nicht auf sich sitzen: Nachdem diese während eines Streits mit einem Brotmesser herumgefuchtelt und Tessa gedroht hatte, zeigte sie die Tochter von Willi Herren (✝45) ebenfalls an.

Anzeige Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, Model

Anzeige Anzeige

RTL Alessia Herren, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2024

Anzeige Anzeige