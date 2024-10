Aleks Petrovic kämpft bei Fame Fighting gegen Chris Broy

Am 9. November ist es endlich so weit – denn dann geht Fame Fighting in die nächste Runde. Nachdem bereits alle Kandidaten der Boxveranstaltung von Organisator Eugen Lopez in den vergangenen Wochen verkündet wurden, werden nach und nach die jeweiligen Kämpfe auf Instagram enthüllt. Nun steht die nächste Paarung für das Event fest: Aleksandar Petrovic (33) und Chris Broy (35) werden in den Ring steigen, um sich gegeneinander zu messen.

Die beiden Realitystars werden in der Gewichtsklasse Super Heavyweight antreten. "Nach Aleks' Niederlage will er unbedingt zurück auf die Siegerstraße, doch Chris steht ihm im Weg und will genau das verhindern", lautet es in dem offiziellen Verkündungsbeitrag im Netz. Schon jetzt wird den Zuschauern ein spektakulärer Kampf versprochen: "Es wird eine brutale Schlacht dieser zwei superschweren Jungs!"

Neben Aleks und Chris wurden bereits vier weitere Duelle bekannt gegeben. Unter anderem werden Jonathan Steinig (29) und Tommy Pedroni (29) in der Gewichtsklasse Heavyweight gegeneinander antreten – ebenso wie Tobias Pietrek und Juliano Fernandez. Zudem stehen bereits die Paarungen unter den Frauen fest: Während Emmy Russ (25) und Evanthia Benetatou (32) in der Gewichtsklasse Minimumweight die Fäuste im Ring fliegen lassen werden, werden Walentina Doronina (24) und Hati Suarez in der Gewichtsklasse Featherweight ihr Können unter Beweis stellen.

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Fitnesscoach

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

