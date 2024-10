"Am Boden zerstört": Rita Ora trauert um Freund Liam Payne

Mittwochnacht erschütterten traurige Nachrichten die Musikwelt: Der One Direction-Star Liam Payne (✝31) kam auf tragische Weise ums Leben. Seine Angehörigen, seine Fans und Freunde befinden sich in tiefer Trauer. Auch Rita Ora (33) nimmt im Netz emotionalen Abschied von ihrem Freund und Kollegen, mit dem sie im Jahr 2018 das Duett "For You" veröffentlichte. "Ich bin am Boden zerstört", schreibt die Musikerin zu mehreren gemeinsamen Bildern und fügt emotional hinzu: "Er hatte die freundlichste Seele, die ich nie vergessen werde. Ich habe so gerne mit ihm gearbeitet – es war einfach eine Freude, mit ihm auf und neben der Bühne zu sein."

Rita befindet sich derzeit im Rahmen ihrer Welttournee in Japan. Nur etwa zwölf Stunden nach den Schocknachrichten über Liams plötzlichen Tod gab die Musikerin ein Konzert in Osaka. Auf der Bühne performte die "How We Do"-Interpretin ihr und Liams Duett, während gemeinsame Fotos im Hintergrund eingeblendet wurden. Wie Aufnahmen von Daily Mail zeigen, kämpfte die 33-Jährige währenddessen mit den Tränen. Übermannt von ihren Emotionen, musste sie das Lied unterbrechen. "Ich kann das jetzt einfach nicht singen", soll sie ihren Fans mitgenommen gestanden haben.

Rita und Liam galten als gute Freunde. Im Jahr 2019 vermuteten zahlreiche Fans sogar eine Romanze zwischen den Musikerkollegen. Im Interview mit The Sun dementierte die Popsängerin diese Gerüchte jedoch vehement. "Ich weiß, einige haben gesagt, dass ich mit Liam zusammen bin, er ist einer der nettesten Menschen, die ich je getroffen habe, aber wir sind nur Freunde", erklärte sie damals und fügte hinzu: "Es ist ungewöhnlich, Freundschaften zwischen Männern und Frauen zu sehen, insbesondere in der Arbeit, mit der wir uns befassen."

Instagram / ritaora Musikerkollegen Rita Ora und Liam Payne

Getty Images Rita Ora und Liam Payne im Oktober 2018