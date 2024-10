Ben Affleck legt Fokus nach Trennung auf Arbeit und die Kids

Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) gehen mittlerweile seit rund zwei Monaten offiziell getrennte Wege – Mitte August hatte die Sängerin die Scheidung eingereicht. Der "Batman"-Darsteller fokussiert sich seither voll und ganz auf seine Familie und seine Arbeit, wie ein Insider gegenüber People berichtet. "Ben konzentriert sich sehr auf die Arbeit und seine Kinder. Er bleibt beschäftigt und glücklich", meint die Quelle zu wissen.

Während er die Scheidung durchmacht und sich mit seiner Leidenschaft auf Trab hält, arbeitet Ben eng mit seinem langjährigen Freund Matt Damon (54) an neuen Projekten. Zuletzt wurden die beiden gemeinsam am Set eines Films gesehen, bei dem J.Los Ex angeblich Regie führt. Zusammen haben sie auch die Produktionsfirma Artists Equity gegründet, die hinter Jennifers nächstem Film "Unstoppable" steht sowie dem Krimi-Thriller "RIP", in dem Ben und Matt die Hauptrollen spielen. "Er ist Matt sehr nahe. Matt ist Bens Vertrauter. Matt weiß immer genau, was bei Ben los ist", erklärt der Insider. "Sie genießen es auch, zusammenzuarbeiten."

Ben und Jennifer waren weniger als zwei Jahre verheiratet, bevor die "On The Floor"-Interpretin die Scheidung einreichte. Laut einem weiteren Insider wollte sie die Ehe nicht beenden, fühlte aber, dass sie keine Wahl hatte, da sich bei dem 52-Jährigen nichts ändern würde. "Sie war sehr verstimmt darüber", fügte die Quelle hinzu. "Aber getreu ihrem positiven Blick auf das Leben geht sie mit Optimismus voran. Statt das Gefühl zu haben, sie sei gescheitert, sieht sie es als Schicksal an. Sie nimmt sich gerade Zeit für sich selbst." Jennifer konzentriere sich nun darauf, "die beste Zukunft für sich und ihre Kinder zu schaffen".

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon, Filmstars und beste Freunde

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, September 2021

Anzeige Anzeige