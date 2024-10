Das sagen die Promis: Sänger Liam Payne (†31) ist gestorben

Liam James Payne (✝31), der berühmte britische Sänger und ehemalige One Direction-Star, ist im Alter von 31 Jahren auf tragische Weise verstorben. Wie zahlreiche Medien, darunter Vanity Fair, OK!, Mirror und People, berichten, stürzte er am 16. Oktober aus dem dritten Stock des Casa Sur Hotels im angesagten Stadtteil Palermo in Buenos Aires, Argentinien. Nach Bekanntwerden der Tragödie versammelten sich schnell eine Vielzahl an Fans vor dem Hotel, um ihrem Idol die letzte Ehre zu erweisen. Auch erste Promis nahmen prompt in den sozialen Medien Abschied. So äußerte sich Miley Cyrus (31) mit einem bewegenden Beitrag: "Ruhe in Frieden, Liam Payne."

Liam wurde durch das britische Format "The X-Factor" bekannt, aus dem er neben seinen Bandkollegen Harry Styles (30), Zayn Malik (31), Louis Tomlinson (32) und Niall Horan (31) 2010 als Sieger hervorging. Nach Liams Tod postete Harrys Mutter, Anne Twist, auf Instagram einen schwarzen Bildschirm mit dem Emoji eines gebrochenen Herzens – als Bildunterschrift schrieb sie die kummervollen Worte: „Nur ein Junge …“. Zayns Schwester Waliyha äußerte sich auf X: "Ich kann es nicht glauben, mir fehlen ehrlich gesagt die Worte für diesen traurigen Moment … Ich kann es wirklich nicht glauben." Auch Paris Hilton (43) äußerte sich bestürzt und sendete "Liebe und Beileid" an Liams Familie und Freunde.

Charlie Puth (32) und Zedd (35), die musikalisch mit Liam zusammengearbeitet hatten, teilten ihr Entsetzen und erinnerten an ihn als freundlichen und inspirierenden Künstler. Der Sänger Olly Murs (40), der in 2009 bei "The X-Factor" gewann, schrieb auf Instagram: "Es trifft mich hart. Ich bin wirklich am Boden zerstört." Dermot O’Leary (51), der die Castingshow über viele Jahre moderierte, erinnerte sich an Liams Vorsingen als 14-jähriger Junge. Unter einem Foto formulierte er ergreifende Worte: "Die schlimmste Nachricht. [...] Er war immer eine Freude, hatte Zeit für alle, war höflich, dankbar und immer bescheiden." Das X-Factor-Duo Jedward schrieb: "Wir senden Cheryl und seinem Sohn Bear und der ganzen One Direction-Familie Kraft, Ruhe in Frieden." Boyzone-Star Mikey Graham (52) nahm den Tod des Sängers zum Anlass, um auf X einen Appell an die Musikindustrie zu richten: "Ruhe in Frieden, Liam Payne. So eine tragische Nachricht. Ich denke, es wäre ein kluger Schachzug für Plattenlabels, in seinem Gedenken von nun an Psychologen in ihren Büchern zu haben, als Fürsorgepflicht für die Verletzlichkeit ihrer jungen Talente. Ruhm kann sehr schädlich sein."

Getty Images One Direction im November 2014

Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den BRITs 2018