Dieser Bewohner muss heute "Promi Big Brother" verlassen

Bei Promi Big Brother geht es nun Schlag auf Schlag. Jeden Abend verlässt mindestens ein Star den beliebten Promi-Container. Mittwochnacht traf es die Reality-TV-Bekanntheit Cecilia Asoro (28) und ihr Exit machte besonders ihrer Freundin Elena Miras (32) zu schaffen. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin war sogar kurz davor, aufzugeben und den großen Bruder freiwillig zu verlassen. Doch wen trifft es wirklich? Nun steht fest: Daniel Lopes (47) muss die Promi-WG verlassen.

In der aktuellen Folge von "Promi Big Brother" kam es zu einer Besonderheit: Erstmals mussten sich die Stars gegenseitig offen nominieren. Jochen Horst (63) und Matze Knop (49) konnten sich innerhalb der Folge vor der Nominierung schützen. Dafür wurden Leyla Lahouar (28) und Mimi Fiedler (49) bereits auf die Abschussliste gepackt. In der offenen Nominierung bekam Elena jedoch die meisten Stimmen. Auch Max Kruse (36) und Daniel wurden von ihren Mitstreitern nominiert. Am Ende wählten die Zuschauer den Popsänger raus.

Die Promiflash-Leser hätten sich jedoch eher über den Auszug von Elena gefreut. In einer Umfrage [Stand: 17. Oktober, 19:30 Uhr] wünschten sich ganze 75,4 Prozent der Fans den Exit der Schweizerin. Insgesamt 1.034 von 1.371 Usern waren von der Ex-Partnerin von Mike Heiter (32) genervt und wollten, dass sie die Koffer packt.

Sat.1 / "Promi Big Brother" Daniel Lopes bei "Promi Big Brother", 2024

Sat. 1 Elena Miras, Reality-TV-Star

