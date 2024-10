"Promi Big Brother"-Zuschauer sind von diesem Star genervt

Die Promi Big Brother-Fans haben so langsam aber sicher die Nase voll – und zwar von ihr, Elena Miras (32)! Seit ihrem Einzug mischt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin mit ihrer impulsiven Art den Container auf. In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 17. Oktober, 19:30 Uhr] geben 1.034 von 1.371 Lesern (75,4 Prozent) an, dass die junge Mutter heute Abend die Promi-WG verlassen soll. Mit großem Abstand hinter ihr sehen die Fans Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28) und Leyla Lahouar (28). Während Sarah 85 Stimmen (6,2 Prozent) bekommen hat, stimmten 71 Fans (5,2 Prozent) für Leyla.

Von Daniel Lopes (47), Matthias Höhn (28), Jochen Horst (63) und Alida Kurras (47) sind die Zuschauer offenbar noch nicht so genervt – sie befinden sich im Mittelfeld der Abstimmung. Mimi Fiedler (49), Mike Heiter (32) und Max Kruse (36) hingegen dürften sich in Sicherheit wiegen – lediglich 26 Stimmen (1,9 Prozent) bekam Mimi, während Mike nur 10 Votes (0,7 Prozent) hatte und Max als Schlusslicht lediglich 4 Stimmen (0,3 Prozent) für sich verbuchen konnte.

Doch warum ist ausgerechnet Elena ganz oben auf der Abschussliste? Womöglich hat es sich die Ex von Mike mit ihrem emotionalen Gefühlsausbruch nach einem Streit mit den Zuschauern verscherzt. Im Netz zweifelten nämlich einige Promi-BB-Supporter ihre Zurechnungsfähigkeit an. "Elena ist komplett durch" oder "Elena hat echt Probleme", schrieben unter anderem zwei User auf X.

