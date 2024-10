Großes Herz: Selena Gomez gibt einem Obdachlosen 20 Dollar

Selena Gomez (32) hat in New York City ihr großes Herz bewiesen. Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin spendierte einem obdachlosen Mann 20 Dollar [18 Euro] für eine Mahlzeit, als sie am Dienstagabend das edle Restaurant Nobu Fifty Seven verließ. Selena machte zunächst Halt, um Fotos mit Fans zu machen und Autogramme zu schreiben. Als sie dann von dem Mann angesprochen wurde, fackelte sie nicht lange – ihr Bodyguard drückte dem Mann das Bargeld in die Hände. Ein Video, das TMZ veröffentlichte, zeigt die herzerwärmende Situation.

Selena ist bekannt für ihre Großherzigkeit: Vor wenigen Wochen erfüllte sie einen Fantraum. Beim Telluride Film Festival im US-Bundesstaat Colorado entdeckte die 32-Jährige ein Plakat mit einer besonderen Bitte. "Selena Gomez, bitte singe die Nationalhymne bei einem unserer Heimspiele. [...] Das THS Volleyball Team", war auf dem Schild zu lesen. Das ließ sich Selena nicht zweimal sagen und stattete der Highschool spontan einen Besuch ab.

Die Freundin von Benny Blanco (36) steht seit ihrer Kindheit vor der Kamera. Bereits im zarten Alter von neun Jahren spielte sie bei der Kinderserie "Barney & Friends" mit. Mit ihrer Rolle bei "Die Zauberer vom Waverly Place" wurde Selena weltberühmt. Auch als Musikerin ist sie tätig: Mit Hits wie beispielsweise "Calm Down" oder "Lose You to Love Me" konnte sie große Erfolge erzielen.

Getty Images Selena Gomez, 2024 in New York

Getty Images Selena Gomez strahlt beim BFI London Film Festival 2024

