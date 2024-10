Helene Fischer: Überraschungsauftritt beim "Schlagerbooom"?

Ein spannendes Gerücht versetzt derzeit die Schlagerwelt in Aufregung: Helene Fischer (40) soll angeblich beim kommenden "Schlagerbooom" in Dortmund auftreten. Wie schlager.de berichtet, könnte die gefeierte Sängerin gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen (43), der das Event auch moderiert, auf der Bühne der Westfalenhalle zu sehen sein. Bisher gibt es jedoch noch keine offizielle Bestätigung zu einem "Schlagerboom"-Auftritt von Helene.

Laut Informationen des Magazins die aktuelle plant Helene, bei der Generalprobe der beliebten Show am 18. Oktober aufzutreten. Denn während der Live-Sendung am Samstagabend, dem 19. Oktober, soll Helene bei "Klein gegen Groß" zu Gast sein, um ihr neues Kinderalbum zu promoten. Helenes Auftritt vom Vortag könnte demnach aufgezeichnet und dann in die Live-Übertragung eingespielt werden. Ob Generalprobe oder Live-Show: Die Tickets für beide Eventtage werden bei Fans heiß gehandelt – zu Recht, sollte Megastar Helene sich dort die Ehre geben. Ebenso aufregend: Die 40-Jährige soll erstmals einen Song aus ihrem neuen Kinderalbum live auf der Bühne präsentieren.

Helene und Florian waren zehn Jahre lang das Traumpaar der Schlagerszene. Auch nach ihrer Trennung 2018 sind die Schlagersängerin und der Entertainer noch ein gutes Team. Ihre gemeinsamen Auftritte sorgen stets für Begeisterung bei den Fans. Bleibt abzuwarten, ob Helene die Show ihres Ex-Freundes unterstützt und in einem Solo-Auftritt oder im Rahmen eines Duettes glänzt.

Nicole Kubelka / Future Image/ActionPress Helene Fischer und Florian Silbereisen im Oktober 2022

Getty Images Helene Fischer bei einem Konzert in München im August 2022

