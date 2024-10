Josh Hall soll 60.000 Euro Unterhalt von Christina fordern

Christina Haack (41) befindet sich derzeit in einem erbitterten Scheidungskrieg mit ihrem Noch-Ehemann Joshua Hall. Wie US Weekly vor wenigen Tagen öffentlich machte, reichte der Unternehmer kürzlich eine Unterhaltsforderung von rund 60.000 Euro monatlich ein. Dagegen wehrt sich die TV-Bekanntheit nun. Wie das Magazin weiter berichtet, hat Christinas Anwalt dazu nun eine Erklärung abgegeben. "Josh Hall fordert von Christina 65.000 Dollar [ca. 60.000 Euro] Ehegattenunterhalt pro Monat für eine Ehe von zwei Jahren und neun Monaten, was unerhört ist, wenn er selbst für seinen Unterhalt aufkommen kann", heißt es in dem Dokument.

In den eingereichten Dokumenten bezeichnete Christinas Anwalt die Forderungen von Josh als "unverschämt" und "alles andere als ein Zeichen des guten Willens". Er verwies zudem darauf, dass Josh kürzlich ein Luxusfahrzeug im Wert von rund 64.000 Euro gekauft habe und somit keine finanzielle Unterstützung benötige. "Josh Hall hat keinen Anspruch auf Unterhalt von Christina", erklärte ihr Anwalt weiter.

Christina und Josh hatten im April 2022 heimlich geheiratet. Doch bereits im Juli dieses Jahres reichten sie die Scheidung ein. Kurz darauf warf sie ihm vor, sie bestohlen zu haben. Ihr zufolge soll Josh sich rund 32.000 Euro von ihrem Konto auf sein eigenes privates Konto überwiesen haben. "Ich verlange, dass Josh über die entnommenen Gelder Rechenschaft ablegt und sie mir zurückgibt, da diese Gelder speziell für die Bezahlung von Krediten, Verpflichtungen, Grundsteuern, Versicherungen und Wartungsarbeiten [...] verwendet werden", wetterte sie in Gerichtsdokumenten, die Entertainment Tonight vorliegen.

Anzeige Anzeige

Instagram / thechristinahall Christina Haack, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / thechristinahall Christina Haack und Joshua Hall, Ehepaar

Anzeige Anzeige