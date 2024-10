Katie Holmes rührt Applaus bei Broadway-Premiere zu Tränen

Katie Holmes (45) eröffnete vergangene Woche ihr neues Theaterstück am Broadway – und das stimmte sie richtig emotional. Sie spielt in dem Stück "Our Town" eine der Hauptrollen. Vor einer Bühne und nicht vor einer Kamera zu schauspielern, löste in dem Filmstar offenbar große Emotionen aus. Besonders der Applaus des Publikums hat sie wohl mitgerissen. In ihrer Instagram-Story richtet Katie ihren Dank vor allem an ihren Co-Star Hagan Oliveras – der feierte nämlich sein Debüt auf dem berühmten Musical-Boulevard. "Es war mir eine solche Ehre, bei deinem Broadway-Debüt mitzuwirken, Hagan. Mich mit dir am Eröffnungsabend zu verbeugen, hat mir die Tränen in die Augen getrieben", schreibt sie stolz.

Es könnte gut sein, dass Katie auch einen ganz besonderen Gast bei ihrer Premiere dabei hatte: ihre Tochter Suri (18). Die frisch gebackene Studentin wurde nämlich Berichten von NY Daily News zufolge schon wenige Tage zuvor in New York City gesehen. Eigentlich geht Suri seit einigen Monaten in Pittsburgh aufs College, doch für den wichtigen Abend ihrer Mutter nahm sie sich trotz eines sicher stressigen Uni-Alltags offenbar Zeit. Sie soll Katie nach ihrer Vorstellung zugejubelt und mit dem Publikum Standing Ovations gemacht haben.

Suris neuer Lebensabschnitt am College betrachtet Katie sicher mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zwar ist der Umzug ihrer Tochter bestimmt ein Grund, stolz zu sein, aber der Gedanke, dass die Kinder flügge werden und ihr eigenes Leben leben, schmerzt viele Eltern auch. Die 45-Jährige hat allerdings einen Weg gefunden, sich auf andere Gedanken bringen zu lassen. Wie sie im Interview mit Town & Country verriet, machen vor allem Kreativität und ein heiß geliebter Tanzkurs ihr das Leben leichter. "Ich liebe Tanzstudios, denn jedes Mal, wenn man sie betritt, fängt man von vorne an, und das ist eine gute, meditative Art, in den Tag zu starten", freute Katie sich.

ActionPress Suri Cruise, 2024

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

