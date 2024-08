Einsam? So geht Katie Holmes mit Suris Start am College um

Suri Cruise (18) ist der ganze Stolz ihrer Mutter Katie Holmes (45). Seit Suri ihr Studium an der Carnegie Mellon University begonnen hat, ist es im Haus der Dawson's Creek-Darstellerin ruhiger geworden. Im Interview mit Town & Country verrät Katie nun, wie sie ihre neu gewonnene Freizeit füllt, ohne dem Empty-Nest-Syndrom zum Opfer zu fallen. Die alleinerziehende Mutter setzt dabei vor allem auf kreative Aktivitäten und scheint besonderen Gefallen an Tanzkursen gefunden zu haben. "Ich liebe Tanzstudios, denn jedes Mal, wenn man sie betritt, fängt man von vorne an, und das ist eine gute, meditative Art, in den Tag zu starten", schwärmt sie von ihrem potenziellen neuen Hobby.

Neben dieser sportlichen Tätigkeit haben auch weitere Unternehmungen Katies Interesse geweckt. Bei einem Malkurs zu abstrakter Kunst habe die "Jack & Jill"-Darstellerin beispielsweise ihre künstlerische Seite entdeckt. Zudem trifft sich Katie fünfmal im Jahr mit ihrem Buchclub. Sie freue sich ganz besonders darauf, diese Leidenschaft in Zukunft weiter auszubauen. "Die Mitglieder meines Buchclubs werden genervt sein, wenn sie von mir hören", erzählt die 45-Jährige und fügt scherzhaft hinzu: "Ich werde sagen: 'Treffen wir uns doch ab jetzt einmal pro Woche.'" Das Lesen helfe ihr vor allem in stressigen Zeiten dabei, "zur Ruhe zu kommen".

Katie und Suri stehen sich sehr nah. Nichtsdestotrotz freut sich die "The Dark Knight"-Darstellerin über den neuen Lebensabschnitt ihrer Tochter. "Ich bin stolz auf meine Tochter. Natürlich werde ich die Nähe vermissen, aber ich bin sehr glücklich für sie", betonte Katie in einem früheren Interview mit dem Magazin. Sie könne sich selbst noch sehr gut an die "Zeit des Neubeginns" und die positive Aufregung, die damit einherging, erinnern.

Getty Images Katie Holmes, Mai 2023

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

