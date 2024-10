Natascha Ochsenknecht ist total genervt von Trash-TV-Stars

Natascha Ochsenknecht (60) war selbst schon in ein paar Reality-TV-Shows dabei – doch das Verhalten einiger Kandidaten in aktuellen Formaten findet sie problematisch. In ihrer Instagram-Story teilt die Ex von Uwe Ochsenknecht (68) ein paar Gedanken zu Sendungen wie "Big Brother" und "Das Sommerhaus der Stars". "Ich liebe es, das zu gucken", gesteht sie und erklärt, dass es für sie die "perfekte Psycho-Studie" sei. Doch was die TV-Bekanntheit dabei beobachtet, bereite ihr Sorgen: "Was ist los mit der Menschheit? Ich sehe immer mehr, wie viele junge Menschen schon Probleme haben, verpackt in Aggressionen, in einem Wortschatz, wo ich mir doch einfach nur denke: 'Mein Gott, was ist da irgendwie schiefgelaufen?'"

Die 60-Jährige kritisiert vor allem, wie die Kandidaten miteinander umgehen. "Ich finde, das ist einfach unfassbar", wettert sie. Viele würden versuchen, durch Lautstärke und Aggressivität relevant zu werden. "Die Menschen, die am lautesten schreien, sind oft so kleine Lichter", meint Natascha und fügt hinzu: "Und wie können die sich groß machen? Entweder durch Können, durch Intelligenz, durch ihre Präsenz oder durch laut sein, durch Aggression." Sie rät ihren Reality-TV-Kollegen und deren Fans, mal leiser zu sein – Ruhe und Besonnenheit seien manchmal effektiver als Herumschreien.

Natascha konnte sich selbst schon in einigen Formaten wie etwa dem Dschungelcamp oder Promi Big Brother beweisen und ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – solche Ausraster, die sie bemängelt, hatte die Unternehmerin aber in keiner ihrer Shows. Seit 2022 hat Natascha ihre eigene Doku-Soap Diese Ochsenknechts, in der sie und ihre Tochter Cheyenne (24) sowie ihr Sohn Wilson Gonzalez (34) Einblicke in ihr Familienleben geben. Für ihre markanten Ansichten und scharfsinnigen Kommentare – auch in ihrer eigenen Sendung – bekommt Natascha stets viel Zuspruch von ihren Fans.

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Juni 2024

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Model

