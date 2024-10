Neue Herbstfrisur: Jennifer Saro trägt jetzt einen Pony

Jennifer Saro (28) lässt ihre Fans regelmäßig an ihrem Privatleben teilhaben. Nun überrascht die einstige Bachelorette ihre Community mit einer Typveränderung passend zur wechselnden Jahreszeit. In einem neuen Video auf Instagram filmt sie sich bei ihrem Friseurtermin und zeigt dabei ihre neue Frisur mit Pony: Jennifer posiert total selbstbewusst für die Kamera und ist sichtlich begeistert vom Endergebnis. "Ich lieb's", schwärmt sie.

Die 28-Jährige ist also richtig happy mit der Veränderung – ihre Fans sehen das in der Kommentarspalte offensichtlich genauso. "Sieht mega aus! Der Pony steht dir unnormal gut", "Du siehst so unglaublich gut aus mit dieser Frisur. Deine Haare… Wow! Wie schön!" und "Es steht dir so krass, richtige Herbst-Vibes", lauten nur einige der positiven Feedbacks ihrer Follower auf Social Media.

Was wohl ihr neuer Partner zu dem Umstyling sagt? Erst im August verriet die Mutter eines Sohnes, dass sie wieder in festen Händen ist. Mit Details zu ihrer neuen Liebe hält sich Jennifer jedoch zurück. Wer genau der neue Mann an ihrer Seite ist, verriet sie bislang nicht. Laut ihrer Community könnte sich aber um Alexander Meyer (33), Profifußballer bei Borussia Dortmund, handeln. Zuvor war die Influencerin mit Fynn Lukas Kunz (27) zusammen, dem sie in der Datingshow "Die Bachelorette" die letzte Rose übergab. Im vergangenen Dezember verkündeten die beiden dann jedoch ihre Trennung.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem neuen Freund und ihrem Sohn, Oktober 2024

Anzeige Anzeige