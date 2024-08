Heiße Küsse: Jennifer Saro teilt erste Pärchenfotos im Netz

Sie heizt ihren Fans ein! Anfang August machte Jennifer Saro (28) wundervolle Neuigkeiten bekannt: Sie ist wieder in festen Händen! Und obwohl sie die Identität ihres neuen Lovers noch nie auf ihrem Instagram-Account verraten hat, teilt sie ab und zu ein paar romantische gemeinsame Bilder. Die aktuellen Pics gehen allerdings in eine etwas andere Richtung: Die Influencerin liegt auf einem Boot, das über die Wasseroberfläche eines Meeres düst. Neben ihr erkennt man ihren neuen Freund, der ihr einen Kuss auf ihr nacktes Knie gibt. Er trägt eine lange Kette um seinen Hals und eine Sonnenbrille auf der Nase. Jennifer selbst scheint einen Bikini zu tragen. Das zweite Bild setzt noch einen obendrauf, denn darauf sieht man das Pärchen in einen innigen Kuss vertieft.

Die Beschreibung zu der Bilderreihe hält die ehemalige Bachelorette schlicht: "Privat, aber nicht geheim". Ihre Fans freuen sich total, obwohl über die Identität des mysteriösen Lovers noch gemunkelt wird. Ein Freund des Realitystars hatte vor Kurzem nur gegenüber Bild gemeint, dass es sich um den BVB-Torwart Alexander Meyer (33) handeln soll, doch keiner von beiden hat das bisher bestätigt. Trotzdem sind die Kommentare unter Jennifers Post voller Glückwünsche. "Man spürt die Liebe durchs Telefon!", "So ein schönes Paar! Das freut mich so für dich, Jenny." und "Alles Glück der Welt für dich! So schön, dich glücklich zu sehen!", sind nur drei der Meinungen.

Jennifer dürfte nicht nur wegen ihres neuen Partners so glücklich sein. Nachdem ihr Sohn, den sie liebevoll Keksi nennt, einige Tage im Krankenhaus lag, ist ihr kleiner Sprössling vor wenigen Tagen aus der Klinik entlassen worden. Ihr Sohn litt an Krampfanfällen und es war nicht klar, ob er vielleicht Epilepsie hat. Doch über ihren Social-Media-Account gab sie bereits Entwarnung. "Ich bin echt fertig von den letzten Tagen und ich habe mir noch ein paar Stunden Zeit genommen, aber es ist alles in Ordnung. Es deutet nichts auf Epilepsie hin [...]", berichtete sie.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Freund, August 2024

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Freund, August 2024

Denkt ihr, Jennifer gibt die Identität ihres Freundes bald persönlich preis? Ja, ganz bestimmt! Nein, das wird sie sicher nicht. Ergebnis anzeigen



