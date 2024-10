One-Direction-Boys melden sich erstmals nach Liam Paynes Tod

Am Mittwochabend schockierten tragische Nachrichten die Musikwelt: Der One Direction-Star Liam Payne (✝31) verstarb in Buenos Aires, nachdem er von einem Balkon gefallen war. Nun melden sich erstmals seine Bandkollegen Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32), Zayn Malik (31) und Niall Horan (31) zu Wort. Auf dem gemeinsamen Instagram-Account veröffentlicht die ehemalige Boygroup ein emotionales Statement. "Wir sind von der Nachricht von Liams Tod völlig erschüttert. Zu gegebener Zeit und wenn alle wieder zu Kräften gekommen sind, wird es mehr zu sagen geben", schreiben die Musiker. Nun wollen sie sich jedoch erst einmal die Zeit nehmen, den Verlust ihres Freundes zu verarbeiten.

Harry, Louis, Zayn und Niall werden die Zeit mit ihrem Bandkollegen niemals vergessen: "Die Erinnerungen, die wir mit ihm teilten, werden wir für immer in Ehren halten." Zudem richten die Popsänger emotionale Worte an Liams Angehörige. "Im Moment sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn mit uns geliebt haben. Wir werden ihn furchtbar vermissen", heißt es in der Stellungnahme. "Wir lieben dich, Liam. Dein Louis, Zayn, Niall und Harry", schreiben die Musiker emotional zum Schluss.

Im Jahr 2010 nahmen die fünf Jungs an der britischen Castingshow The X Factor teil. In der Staffel entschieden die Juroren rund um Simon Cowell (65), die Nachwuchssänger gemeinsam in eine Boygroup zu packen – und das mit Erfolg. Als One Direction starteten die Jungs durch und wurden zu internationalen Stars. Gemeinsam erzielten sie mehrere Nummer-eins-Hits und verkauften weltweit über 70 Millionen Singles. Im Jahr 2015 legten sie jedoch eine Pause auf unbestimmte Zeit ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images One Direction im Dezember 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images One Direction bei der "Die Chroniken von Narnia 3"-Premiere in London im November 2010

Anzeige Anzeige