Recast: Leon Klein übernimmt Rolle bei "Alles was zählt"

Ab morgen flimmert bei Alles was zählt ein neues Gesicht über den Bildschirm! Der 25-jährige Leon Klein wird voraussichtlich bis zum 27. November in der Rolle des Alexander von Altenburg in der beliebten Daily-Soap zu sehen sein. Neu ist sein Charakter allerdings nicht: Vor seinem letzten Auftritt vor etwa zwei Jahren wurde Alexander bereits von verschiedenen Schauspielern verkörpert. "Das war anfangs schon eine Herausforderung, weil man einer etablierten Figur gerecht werden muss", gestand Leon im Gespräch mit RTL und ergänzte: "Aber mit der Zeit macht man die Rolle zu seiner eigenen. Ein Recast bringt frischen Wind, aber auch Verantwortung mit sich."

Seriencharakter Alexander ist der uneheliche Sohn von Maximilian von Altenburg, der von Francisco Medina (47) verkörpert wird. Leons Rolle ist kein konstanter Teil der Serie: Im Dezember 2022 hatte er Essen den Rücken gekehrt, um in einem Fußballinternat in München an seiner Karriere zu arbeiten. Nun kehrt der verlorene Sohn in der Folge vom 18. Oktober in seine Heimatstadt zurück – und hat seiner Familie große Neuigkeiten zu verkünden...

Erst vor wenigen Tagen wurde eine weitere Neuerung bei "Alles was zählt" bekannt gegeben: André Dietz (49), der 14 Jahre lang ein fester Bestandteil der Show gewesen ist, kehrt schon bald nach einer vierjährigen Pause ans Set zurück. André wird voraussichtlich ab Dezember wieder in seine Kultrolle des Physiotherapeuten Ingo Zadek schlüpfen. Bei den Lesern von Promiflash stieß diese Nachricht auf große Begeisterung. Zahlreiche Kommentare wie "Ja, wie geil ist das denn bitte" oder "Super, endlich mal wieder was los" fanden sich zuhauf unter dem entsprechenden Instagram-Beitrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / itsleonklein Leon Klein, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images André Dietz, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige