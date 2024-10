Ryan Gosling überrascht am Filmset mit neuem Look

Der kanadische Schauspieler Ryan Gosling (43) wurde kürzlich nahezu unerkennbar am Set seines neuen Films in Portsmouth gesichtet. Wie Mirror berichtet, trotzte der 43-Jährige in Southsea dem britischen Wetter und drehte für seinen neuen Film "Project Hail Mary", in dem er die Rolle des Ryland Grace spielt, der nach einem Koma mit Amnesie aufwacht. Bilder zeigen, wie der Hollywoodstar in einem Anzug mit einer gelben Jacke gekleidet war. Vor allem mit der goldfarbenen Brille und dem lockig gesträhnten Haar war Ryan kaum wiederzuerkennen, als er sich mit der Filmcrew am windigen Southsea Pier unterhielt.

Der Film, der auf einem Roman von Andy Weir basiert, soll im Jahr 2026 erscheinen und hat bereits jetzt viele Fans, die gespannt auf die Darstellung von Ryans Charakter sind. Doch nicht nur darauf warten seine Supporter sehnsüchtig – denn erst kürzlich deutete seine Partnerin Eva Mendes (50) an, dass das Paar etwas in der Planung hat. Auf den Instagram-Kommentar eines Followers, "Wie toll wäre es, dich und Ryan gemeinsam in einem weiteren Film zu sehen", schrieb sie vielsagend: "Bald! Viel Liebe an dich".

Ryan begann seine Karriere im Mickey Mouse Club und hat sich seitdem zu einem der gefragtesten Schauspieler Hollywoods entwickelt – unter anderem wurde er bereits für drei Oscars nominiert. Doch nicht immer lief alles glatt: 2009 wurde er aus dem Film "In meinem Himmel" entlassen, nachdem es kreative Differenzen mit Regisseur Peter Jackson (62) gab. Die damals 15-jährige Saoirse Ronan (30), die die Hauptrolle spielte, erinnerte sich kürzlich daran: "Ich war einfach traurig, dass Ryan nicht mehr dabei war. Aber ich denke, die Gründe für die Trennung waren völlig verständlich", sagte sie gegenüber dem Podcast "Happy Sad Confused". Später arbeiteten die beiden bei Ryans Regiedebüt "Lost River" erneut zusammen und Saoirse schwärmte: "Es war großartig, später mit ihm zu arbeiten. Ryan war damals erst 27 und es war eine tolle Erfahrung."

Getty Images Ryan Gosling bei der Premiere von "The Fall Guy" in Paris

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling als Zuschauer bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

