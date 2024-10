Serena Williams wurde wegen einer Zyste am Hals operiert

Serena Williams (43) hat kürzlich eine Zysten-Entfernung an ihrem Nacken erfolgreich überstanden. In einem TikTok-Video teilte die ehemalige Tennisspielerin ihren Fans mit, dass sie im Mai eine Beule an ihrem Hals entdeckt und sich sofort in ärztliche Behandlung begeben habe. Aufgrund des stetigen Wachstums der Zyste habe sie sich schließlich für einen Eingriff entschieden – auch um weitere Komplikationen zu vermeiden. "Die Ärzte rieten mir, die Zyste so schnell wie möglich entfernen zu lassen, weil sie so groß wie eine kleine Grapefruit war und sich infizieren oder sogar auslaufen könnte", erklärte Serena.

In dem kurzen Clip zeigt sich die 43-Jährige sowohl im Krankenhaus als auch bei einem Familienausflug mit einem großen Pflaster am Hals. "Es tat irgendwie weh, die Ärzte mussten eine Drainage legen", berichtet sie offen über ihre Erfahrungen. Auf X ergänzte sie in einem weiteren Update: "Ich bin immer noch auf dem Weg der Genesung, aber es geht mir besser. Die Gesundheit steht immer an erster Stelle." Sie bedankte sich auch herzlich bei ihrem Ärzteteam für die erfolgreiche Operation und die gute Betreuung.

Im September 2022 beendete Serena ihre Karriere als Profisportlerin, trotzdem bleibt sie auch weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit. Die US-Amerikanerin zählt mit 23 Grand-Slam-Einzeltiteln zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Geschichte. Abseits des Platzes widmet sich Serena ihrer Familie und genießt die Zeit mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian (41) und ihren zwei gemeinsamen Töchtern: Olympia (7) und Adira (1). Letztere feierte im vergangenen Monat ihren allerersten Geburtstag. "Sie ist so besonders, so lustig, so witzig, so liebevoll, so süß und so stark!", schwärmte Serena am Ehrentag ihres Sprösslings auf Instagram.

TikTok / serena Serena Williams, ehemalige Tennisspielerin

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Alexis Ohanian mit ihren Töchtern Adira und Olympia

