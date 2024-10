Simon Cowell sagt TV-Auditions nach Tod von Liam Payne ab

Der plötzliche Tod von Liam Payne (✝31) hält die Welt in Atem. Simon Cowell (65), der Liams Band One Direction gegründet hatte, sagte kurzfristig die heutigen Britain's Got Talent-Auditions in Blackpool ab. Er und die anderen Juroren Alesha Dixon (46), Amanda Holden (53) und KSI (31) sollten ursprünglich am Casting teilnehmen, doch nach der erschütternden Nachricht wurde entschieden, die Veranstaltung zu verschieben. Die Fans erfuhren in einem offiziellen Statement der Ticketorganisation Applause Store auf Instagram von der Absage: "Wegen des tragischen Todes von Liam Payne hat sich BGT entschieden, die heutigen Auditions in Blackpool zu verschieben. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten."

Der tragische Vorfall ereignete sich gestern in Buenos Aires vor dem Casa Sur Hotel im Stadtteil Palermo. Laut der Polizei fiel der Sänger von einem Balkon aus dem dritten Stock und verstarb an seinen Verletzungen. Laut TMZ habe sich Liam kurze Zeit vor seinem Tod in der Lobby "unberechenbar" verhalten. Demnach zerschlug er dort seinen Laptop und wurde in sein Hotelzimmer getragen. Wie örtliche Medien berichten, soll sich der 31-Jährige beim 14 Meter tiefen Sturz offenbar einen Schädelbasisbruch zugezogen haben. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache laufen allerdings noch.

Sein Ableben hinterlässt nicht nur eine Lücke in der Musikbranche, sondern auch bei den unzähligen Fans weltweit, die von dem Verlust tief betroffen sind. Zahlreiche Stars sind ebenfalls in Schockstarre und in tiefer Trauer. Viele von ihnen nahmen bereits Abschied von dem Musiker in den sozialen Medien. Hotelerbin Paris Hilton (43) meldete sich als eine der ersten auf X zu Wort: "Es ist so schrecklich, die Nachricht von Liam Paynes Tod zu hören. Ich schicke Liebe und mein Beileid an seine Familie und Liebsten. Ruhe in Frieden, mein Freund." Der US-Rapper Ty Dolla Sign trauerte derweil in einer Instagram-Story: "Habe noch vor zwei Tagen mit dir gesprochen, mein Freund. Ich werde dich für immer vermissen."

Getty Images Simon Cowell, April 2022

Getty Images Liam Payne im Jahr 2016