Spät Papa geworden: Richard Gere schwärmt von seinen Kids

Richard Gere (75) kennt das späte Vaterglück nur zu gut. Der Schauspieler bekam im Alter von 50, 70 und 71 Jahren Kinder – ganz besondere Erfahrungen, wie er kürzlich im Interview mit Stern erklärte. "Babys ist völlig egal, wie alt du bist und ob du ein Filmstar bist", meinte der "Pretty Woman"-Darsteller und erklärte: "Sie sagen dir auf ihre Weise: Ich habe Hunger. Ich will schlafen. Ich muss mal groß. Alles ist sehr einfach." Diese simplen Ansprüche empfinde er als eine wertvolle Lektion.

Als reifer Vater hat der Hollywoodstar jede Menge Lebenserfahrung, an der er seine Sprösslinge teilhaben lassen kann – das gilt natürlich auch für seinen ältesten Sohn Homer, der mittlerweile 24 Jahre alt ist. Richard erinnerte sich im Gespräch mit dem Magazin daran, in diesem Alter sehr unglücklich gewesen zu sein. "Ich denke, jeder geht in seinen Zwanzigern durch eine existenzielle Krise. Mein Sohn musste da auch durch. Erst verlässt man sein sicheres Nest, sein Zuhause, und dann beginnt man, die Welt mit erwachsenen Augen zu sehen", philosophierte Richard. Doch in solchen Phasen habe er für Homer einen Ratschlag: "Es ist wichtig zu wissen: Es ist deine Welt. Du kannst aus ihr machen, was du willst."

Auch wenn er noch immer gern im Rampenlicht steht, genießt Richard ein erfülltes Privatleben mit seiner Frau Alejandra Silva (41), die er 2018 heiratete. Der 75-Jährige schwärmt davon, dass er in ihr die Liebe seines Lebens gefunden hat. "In dem Moment, als ich sie zum ersten Mal sah, wusste ich: Es ist für immer. Jedes Mal, wenn ich sie ansehe, sehe ich in ihr die junge Frau von damals, in die ich mich verliebt habe", verriet er.

Getty Images Richard Gere und sein Sohn Homer, 2014

Getty Images Alejandra und Richard Gere auf dem Zürich Film Festival 2024

