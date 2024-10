Neue Details zum Tod von Liam Payne (†31) veröffentlicht

Traurige Nachrichten erschütterten vor wenigen Stunden die Medien: Liam Payne (✝31) ist verstorben, nachdem er in Argentinien aus dem dritten Stock von einem Hotelbalkon gefallen sein soll. Nun sind weitere Details zu den tragischen Umständen bekannt. Wie Alberto Crescenti, der Direktor des alarmierten SAME-Rettungsdienstes in Buenos Aires, gegenüber La Nacion berichtete, sei am 16. Oktober um 17.04 Uhr (Ortszeit) der Notruf gewählt worden und von einer "Person im Innenhof des Hotels CasaSur" berichtet worden.

Nur wenige Minuten später seien die Einsatzkräfte vor Ort gewesen. "Um 17.11 Uhr traf ein SAME-Team ein und bestätigte den Tod des Mannes. Später erfuhren wir, dass er Sänger einer Musikgruppe war. Leider hatte er durch den Sturz lebensgefährliche Verletzungen, sodass wir seinen Tod bestätigen mussten. Es gab keine Möglichkeit der Wiederbelebung", so der Direktor. Die Behörden gehen jedoch davon aus, dass Liam eine "Schädelbasisfraktur" erlitten habe. Die genaue Todesursache des One Direction-Stars könne jedoch erst nach der Autopsie bestätigt werden.Vor dem plötzlichen Ableben des Musikers wurde die Polizei "wegen eines aggressiven Mannes, der unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen könnte" in das Hotel gerufen.

TMZ zufolge sollen Zeugen Liam zuvor ganz aufgewühlt in der Hotellobby gesehen haben. Er sei außer Rand und Band gewesen und soll unter anderem seinen Laptop zertrümmert haben. Im Anschluss musste der Musiker dann zurück auf sein Zimmer gebracht werden. In Argentinien befand sich der Brite aufgrund eines Konzerts seines früheren Bandkollegen Niall Horan (31). Die zwei sollen sich bei dem Auftritt wohl sogar gesehen haben.

Getty Images Liam Payne, Musiker

Getty Images Niall Horan und Liam Payne im Dezember 2015