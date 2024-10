Vorläufige Autopsie liefert neue Details zu Liam Paynes Tod

Der ehemalige One Direction-Sänger Liam Payne (✝31) ist kürzlich tragisch verstorben, nachdem er von einem Balkon im dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires gestürzt war. Nun gibt es neue Erkenntnisse zu seinem Tod, wie Mirror berichtet. Die vorläufigen Ergebnisse der Autopsie, die vom Forensic Medical Corps durchgeführt wurde, zeigen, dass der Sänger an "mehrfachen Traumata" starb, die sowohl innere als auch äußere Blutungen verursachten.

Um zu klären, ob möglicherweise Drogen im Spiel waren, werden toxikologische und anatomisch-pathologische Untersuchungen seines Blutes und Urins durchgeführt. Zusätzlich könnte Liams medizinische Vorgeschichte angefordert werden, um seine psychische Gesundheit zu überprüfen. Die Ermittlungen werden von Staatsanwalt Andrés Madrea geleitet und beinhalten Zeugenaussagen, die von der stellvertretenden Sekretärin María Florencia Lavaggi aufgenommen werden. Das Zimmer wurde von der mobilen Einheit der Kriminalistik der Stadtpolizei Buenos Aires auf Beweise untersucht. Dort fanden die Ermittler unter anderem eine Flasche Whiskey, ein Feuerzeug und ein Telefon, das vermutlich Liam gehört. Zudem wurden ein weißes Pulver und Medikamente wie Clonazepam entdeckt. Diese Gegenstände werden möglicherweise auf Fingerabdrücke und Nachrichten untersucht.

Liam hatte in der Vergangenheit mit mentalen und gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen. Unklar ist, in welchem Zustand sich der Künstler vor seinem Ableben befand – doch die Anforderung seiner medizinischen Akte könnte Aufschlüsse geben. Seine Karriere stieg mit One Direction sprunghaft an, und trotz des Band-Aus verfolgte er eine Solokarriere. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke. Nachdem bereits unzählige Fans und Stars Abschied von dem Sänger genommen hatten, gab nun auch seine Familie ein erstes Statement ab. "Wir sind untröstlich. Liam wird für immer in unseren Herzen bleiben und wir werden ihn als freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten", heißt es in einer offiziellen Erklärung laut Mirror.

Getty Images Liam Payne, Musiker

Getty Images Liam Payne bei der "All Of Those Voices"-Premiere

