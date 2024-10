Liam Paynes Familie gibt erstes Statement zu seinem Tod ab

Liam Paynes (✝31) Eltern sind nach dem Tod ihres Sohnes am Boden zerstört. Der Sänger starb vergangenen Mittwoch nach einem Sturz von seinem Hotelbalkon in Argentinien. Jetzt teilt seine Familie ein erstes Statement. "Wir sind untröstlich. Liam wird für immer in unseren Herzen bleiben und wir werden ihn als freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten", heißt es laut The Mirror in einer offiziellen Erklärung. Man helfe sich in der Familie nun gegenseitig: "Wir unterstützen uns gegenseitig so gut wir können als Familie und bitten um Privatsphäre und Freiraum in dieser schrecklichen Zeit".

Liam soll Mittwochabend Berichten von TMZ zufolge von seinem Balkon im dritten Stock gestürzt sein. Zur genauen Todesursache ist bisher nichts bekannt. Ein Sprecher der zuständigen Rettungsdienste erklärte gegenüber dem Magazin: "Um 17:04 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, dass eine Person in einem Innenhof des Casa Sur liegt. Um 17:11 Uhr traf ein Krankenwagen ein und der Mann wurde für tot erklärt. [...] Leider erwiesen sich die Verletzungen, die er durch den Sturz erlitten hatte, als tödlich. Es gab keine Möglichkeit, ihn wiederzubeleben." Die Einsatzkräfte erfuhren erst später, dass es sich dabei um Liam handelte.

Die Nachricht von Liams frühem Tod verbreitete sich schnell auf der ganzen Welt. Nicht nur Fans trauerten, sondern auch zahlreiche Promis zeigten sich bestürzt. So schrieb unter anderem Miley Cyrus (31) in einem Instagram-Post: "Ruhe in Frieden, Liam Payne." Worauf die Fans wohl aber besonders warten, ist ein Statement von Liams ehemaligen Bandkollegen von One Direction. Immerhin wurde er dank der Boyband 2010 zum Star. Aktuell gibt es aber noch keine Äußerung von Harry Styles (30), Zayn Malik (31), Louis Tomlinson (32) oder Niall Horan (31).

Getty Images Liam Payne im Jahr 2016

Getty Images Liam Payne, Sänger

