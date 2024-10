Artem Chigvintsev betont: Er will keine Versöhnung mit Nikki

Bei Artem Chigvintsev (42) und seiner Ehefrau Nikki Bella (40) hängt der Haussegen weiterhin schief. Der Tänzer wurde Ende August aufgrund des Vorwurfs der häuslichen Gewalt verhaftet. Kurz darauf reichte die Wrestlerin die Scheidung ein. Berichten zufolge sollte der 42-Jährige trotzdem eine Versöhnung mit seiner Frau anstreben – doch diese Spekulationen weist der Dancing with the Stars-Profi nun klar zurück. "Die Berichterstattung, dass ich mich mit Nikki versöhnen wollte, ist falsch", verrät er im Gespräch mit People. Sein Anwalt stellte außerdem gegenüber dem Magazin klar, dass Artem und Nikki bereits seit Anfang des Monats keinen Kontakt mehr zueinander haben.

Mittlerweile scheinen die beiden in einem regelrechten Scheidungskrieg zu stecken. Die Sportlerin reichte laut TMZ einen Antrag auf alleiniges Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Matteo ein, während Artem das gemeinsame Sorgerecht forderte. Trotz ihrer Differenzen betonte das ehemalige Paar aber, dass das Wohlergehen ihres Kindes für beide an erster Stelle stehe. "Die Parteien konzentrieren sich darauf, im Interesse ihres Sohnes zu handeln", lautete eine offizielle Erklärung der Ex-Partner.

Nikki und Artem lernten sich 2017 am Set der Tanzshow "Dancing with the Stars" kennen. Damals funkte es jedoch nicht sofort zwischen den beiden – zu dem Zeitpunkt war der WWE-Star nämlich noch mit John Cena (47) verlobt. Nachdem die Verlobung aufgelöst wurde, begann sie, den Profitänzer zu daten. Dann ging alles Schlag auf Schlag: Im März 2019 machten sie ihre Liebe offiziell, ein Jahr später erblickte ihr Sohn das Licht der Welt. 2022 gaben sie sich dann das Jawort.

Getty Images Artem Chigvintsev, Tänzer

Getty Images Nikki Bella, Ex-Wrestlerin

