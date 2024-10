Finale rückt immer näher: Wer ist euer Promi-BB-Favorit?

Bald ist es so weit: Am Montag wird schon der Gewinner der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel gekürt. Einige Kandidaten mussten den TV-Container bereits verlassen. Als erste wurde die Moderatorin Verena Kerth (43) von den Zuschauern rausgeschmissen. Dann traf es Promi-Jägerin Bea Peters (42), Influencer Sinan Movez (19), Realitystar Cecilia Asoro (28) und gestern Sänger Daniel Lopes (47). Sie alle konnten die Fans des TV-Formats bisher nicht wirklich überzeugen. Wer ist also der Favorit?

Noch im Rennen sind Schauspieler Jochen Horst (63), Netz-Bekanntheit Matthias Höhn (28), Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28), TV-Ikone Alida Kurras (47), Love Island-Star Mike Heiter (32) – außerdem Fußballer Max Kruse (36), Schauspielerin Mimi Fiedler (49) und Dschungelcamp-Zweite 2024 Leyla Lahouar (28). Sie alle kämpfen noch um den Titel und die Siegerprämie. Elena Miras (32) wurde zwar nicht offiziell rausgewählt, ist aber trotzdem nicht mehr dabei.

Aus gesundheitlichen Gründen musste sie die Sendung verlassen. Auf Instagram wurde erklärt, dass sie von einem Notarzt versorgt werden musste. Mittlerweile soll es ihr wieder gutgehen, zurück in die TV-WG durfte sie aus Fürsorgepflicht aber nicht mehr.

Joyn/Bene Müller/Pascal Bünning Mike Heiter, Max Kruse und Mimi Fiedler, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

Joyn Elena Miras im Gespräch mit Cecilia Asoro bei "Promi Big Brother" 2024

