Elena Miras verlässt nach Notarzteinsatz "Promi Big Brother"

Neuigkeiten aus dem Promi Big Brother-Container: Elena Miras (32) ist aus der Show ausgeschieden. Am Freitagmorgen musste die Reality-TV-Bekanntheit das Haus aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Wie die Sendung auf Instagram verkündet, sei sie im Sprechzimmer von einem Notarzt versorgt worden. Ihr gehe es zwar gut, doch aus Fürsorgepflicht darf sie nicht in den Container zurückkehren – ihre Mitstreiter wurden darüber informiert. Weitere Details dazu sind bisher nicht bekannt.

Die Kommentare der Fans lassen nicht lange auf sich warten. Viele finden es gut, dass die 32-Jährige raus ist, da sie zuletzt psychisch angeschlagen gewirkt habe. "Gut, dass man sich um sie jetzt mal kümmert, nachdem man die letzten Tage anscheinend komplett ignoriert hat, dass es ihr schlecht geht", findet ein User. Zwei weitere schreiben: "Nur das Beste für sie. Ich hoffe, sie bekommt die Hilfe und Unterstützung, die sie braucht. Und sie sollte sich endlich vernünftig mit Mike (32) aussprechen" und "Schade, aber Gesundheit geht vor."

Elena hatte in den vergangenen Tagen in der Promi-WG für reichlich Trubel gesorgt. Immer wieder geriet sie mit Mitkandidaten aneinander. Auch die Situation zwischen ihr, ihrem Ex Mike Heiter und seiner Freundin Leyla Lahouar (28) setzte ihr zu. Nach dem Exit von Cecilia Asoro (28), die ihr eine große Stütze war, wollte sie sogar selbst aussteigen, entschied sich aber doch, zu bleiben. "Ich bin nur noch hier, um niemandem einen Gefallen zu tun. Die wollen mich ja jetzt rausekeln! Mach dir keine Sorgen, ich habe gerade meine Power zurückbekommen. Ich bin als Teufel zurückgekommen", erklärte sie in einem Gespräch mit Mimi Fiedler (49).

Joyn Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

Sat. 1 Elena Miras bei "Promi Big Brother" 2024

