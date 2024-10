Glamour ade? Hier zeigt sich Beyoncé mal ungewohnt schlicht

Beyoncé (43) ist bekannt für ihren glanzvollen Stil. Auf Instagram präsentiert sich die Sängerin nun in einem ungewohnt dezenten Look. Auf der Bilderreihe trägt sie einen eleganten langen Mantel in Schwarz – dazu ein weißes Hemd mit schwarzer Krawatte. Eine dunkle weite Hose, schwarze Spitzen-Pumps und ein roter Gürtel komplettieren das Outfit. Beyoncé kommentiert ihren Post mit den Worten "My WOTY" (zu Deutsch: "Frau des Jahres") und bezieht sich auf den Abend der Glamour Women of the Year Awards 2024 in New York. Zusammen mit ihrer Mutter Tina Knowles (70) sowie von ihrer langjährigen Freundin Kelly Rowland (43) besuchte sie die Verleihung am 8. Oktober – den Titel "Women of the Year" bekam unter anderem Beyoncé' eigene Mama.

Bei den Fans sorgt der Post der 43-Jährigen für Verwirrung. Aufgrund ihrer gewählten Bildunterschrift fragen sich viele, ob Beyoncé sich selbst als Frau des Jahres bezeichnet. "Ernsthaft? Du nennst dich selbst die Frau des Jahres?", zeigt sich ein User verwundert in der Kommentarspalte. Das Magazin Glamour reagiert darauf mit den Worten: "Die, die es verstehen, verstehen es." Ihre jüngere Schwester Solange (38) lässt es sich ebenfalls nicht nehmen, den Beitrag von Beyoncé zu kommentieren und schreibt unterstützend: "Genau, Schwester".

Bei den diesjährigen Glamour Women of the Year Awards verzichtete Beyoncé auf den roten Teppich. Im Times Square Edition Hotel zog sie im Anschluss dennoch alle Blicke auf sich, als sie sich unter die anderen hochkarätigen Gäste mischte. Ihre Kurven setzte sie in einem goldenen Seiden-Maxirock und einem eng anliegenden gelben Pullover gekonnt in Szene. Ihre platinblonden Haare trug sie in stilvollen Locken, inspiriert von Marilyn Monroe (✝36). Die "Crazy in Love"-Interpretin rundete ihr Outfit mit goldenen Plateauschuhen, einem luxuriösen Pelzmantel und gelben Netz-Handschuhen ab.

Instagram / beyonce Beyoncé im Oktober 2024

Getty Images Angela Beyince, Tina Knowles, Beyoncé, Kelly Rowland und Samantha Barry bei den Glamour Women of the

