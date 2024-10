Handelt dieser Weihnachtsfilm von Taylor Swift und Travis?

Taylor Swift (34)-Fans sind geteilter Meinung über den bevorstehenden Weihnachtsfilm "Christmas in the Spotlight" von Lifetime, der offenbar stark von deren Beziehung zu Travis Kelce (35) inspiriert ist. Der Film, der nächsten Monat Premiere feiert, erzählt die Geschichte der erfolgreichen Musikerin Bowyn, die trotz ihrer Liebeslieder noch nicht den Richtigen gefunden hat, bis sie den Football-Star Drew trifft. Die ersten veröffentlichten Bilder zeigen laut MailOnline die Hauptdarsteller Jessica Lord und Laith Wallschleger verliebt in inniger Umarmung und sorgten sofort für Aufsehen.

Einige Fans werfen den Filmemachern vor, Taylor Swifts Liebesgeschichte für Publicity zu nutzen, und fühlen sich "beschämt" über die offensichtlichen Parallelen. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) schrieb ein Fan: "Das ist so seltsam – wieder einmal wird Taylors Name für Aufmerksamkeit genutzt." Ein anderer meinte: "Ich dachte, es könnte nicht schlimmer werden, aber es wird immer schlimmer." Allerdings gibt es auch begeisterte Reaktionen: Manche freuen sich auf einen romantischen Weihnachtsfilm und können es kaum erwarten, ihn zu sehen. In der offiziellen Inhaltsangabe heißt es, dass Bowyn und Drew mit dem Druck von Presse, Paparazzi, Fans und sogar ihrer Familie umgehen müssen, während sie herausfinden, ob ihre Gefühle füreinander echt sind oder nur für die Show.

Die Romanze zwischen Taylor Swift und dem Footballspieler Travis Kelce hat in den letzten Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Die Sängerin und der Sportler wurden erstmals im September 2023 miteinander in Verbindung gebracht, nachdem sie bei einigen seiner Spiele gesichtet wurde. Im Oktober zeigten sie sich dann offiziell als Paar, als sie gemeinsam eine Afterparty von "Saturday Night Live" besuchten. Im Januar bekräftigten sie ihre Liebe mit einer romantischen Geste, nachdem die Chiefs ihren Super Bowl-Platz gesichert hatten. Dabei sagte Travis zum ersten Mal "Ich liebe dich" zu seiner Popstar-Freundin. Trotz ihrer vollen Terminkalender scheinen Taylor Swift und Travis Kelce sehr glücklich miteinander zu sein und genießen ihre gemeinsame Zeit fernab des Rummels.

ActionPress Taylor Swift und Travis Kelce, Oktober 2024

MEGA Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce

