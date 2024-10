Hoher Staatsbesuch: US-Präsident Joe Biden in der Hauptstadt

Eigentlich sollte Joe Biden (81) schon vergangene Woche in die deutsche Hauptstadt kommen – aufgrund des Hurrikans in Florida verschob er jedoch seinen Besuch in Berlin. Nun ist der amerikanische Präsident aber am Donnerstagabend mit der Präsidentenmaschine Air Force One am BER gelandet. Themen seines Besuchs seien laut Tagesschau vor allem die Kriege in Nahost und der Ukraine, außerdem soll Biden für seine Verdienste "um die deutsch-amerikanische Freundschaft und das transatlantische Bündnis" mit dem höchsten deutschen Orden geehrt werden.

Seinen ersten Termin hatte der 81-Jährige im Schloss Bellevue. Dort wurde er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) in Empfang genommen. Später wird er bei Bundeskanzler Olaf Scholz (66) zu Gast sein. Gegenüber dem Nachrichtenportal verriet dieser, dass er mit dem amtierenden Präsidenten vor allem über die Frage sprechen wolle, wie sie die "Lage in der Ukraine einschätzen und was zu tun ist". Zudem betonte Scholz, wie wichtig ihm das Treffen sei, da er sich äußerst gut mit dem Staatsoberhaupt verstehe.

Es ist wohl einer der letzten Staatsbesuche, die Biden in seiner Rolle als Präsident tätigen wird. Im vergangenen Juli gab der Demokrat bekannt, von der Wahl des nächsten Präsidenten der USA zurückzutreten. "Ich habe beschlossen, dass der beste Weg nach vorne darin besteht, die Fackel an eine neue Generation weiterzugeben. Das ist der beste Weg, unsere Nation zu vereinen", verkündete er in einer Ansprache, über die unter anderem OK! berichtete. Anstatt seiner wird im kommenden November nun Kamala Harris (59) gegen den Republikaner Donald Trump (78) zur Wahl antreten.

Anzeige Anzeige

ActionPress Joe Biden und Frank Walter-Steinmeier im Schloss Bellevue, Berlin, im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Biden und Kamala Harris im Weißen Haus, Juli 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige